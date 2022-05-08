新华社北京5月7日电（记者姜琳）人社部、中央网信办近日印发通知，针对面向社会开展的技能人员和专业技术人员培训评价发证活动，聚焦虚假宣传、夸大宣传现象，故意混淆概念、误导社会的炒作问题，以及媒体报道、群众反映强烈的问题，部署开展“山寨证书”网络治理工作。

“我们将坚决关停一批违法违规账号和平台，清除一批违法违规网页和信息，为广大人民群众营造诚信、公正的培训考证的社会舆论氛围。”人社部相关负责人表示。

据介绍，这次治理工作将重点针对以下情况进行审核、监测和处置：

违规使用“中华人民共和国”“中国”“中华”“国家”“全国”等字样的；违规使用“职业资格”“执业资格”“人员资格”“岗位合格”“专业技术职务”“职业技能鉴定”“职业技能等级”等字样的；

使用“政府主推”“×××部”“原×××部”“代考”“包过”“不过包退”“速成”“上岗必须”“×天拿证”“零基础包拿证”“挂靠”“挂证”“轻松月入过万”“高薪入职”“毕业推荐高薪工作”“内部推荐”等字样的；

违法使用中华人民共和国国徽标识的，以及其他涉嫌故意混淆概念、渲染求职焦虑、误导社会进行炒作等情况。

按照通知，各地网信部门与人社部门要督促重点网站平台预先梳理风险点，排查问题漏洞，加强内容审核管理，及时清理违法违规信息；加强对网站平台和账号上的培训考证宣传活动的审核监测，及时处置一批违法违规网站平台和账号，查办一批典型案例，适时开展宣传曝光。

(责编：李依环、熊旭)