聂震宁

《马兰的孩子》：孟奇、杨飞著；长江少年儿童出版社出版。

从孩童视角出发，讲述马兰基地一群孩子的成长故事，通过儿童文学表现“两弹一星”精神，是一次很有意义的创作尝试。

2020年9月11日，习近平总书记在主持召开科学家座谈会时指出：“希望广大科技工作者不忘初心、牢记使命，秉持国家利益和人民利益至上，继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质，弘扬‘两弹一星’精神，主动肩负起历史重任，把自己的科学追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中去。”由长江少年儿童出版社出版，孟奇、杨飞联袂创作的长篇小说《马兰的孩子》，正是一部面向孩子讲述“两弹一星”精神的儿童读物，读后令人深受感动，收获颇多。

在上世纪六七十年代火热的建设时期，钱学森、钱三强、邓稼先等一大批科研工作者把汗水和热血洒在茫茫戈壁，创造了“两弹一星”的奇迹。参与“两弹一星”研制的科技工作者，把个人理想与祖国命运紧紧联系在一起，把个人志向与民族振兴紧紧联系在一起，苦干惊天动地事，甘做隐姓埋名人，“党让我们去哪里，我们背上行囊就去哪里”“始终与党和国家的发展同向同行”。

为解决实验人员的后顾之忧，大批家属从各地入驻马兰基地，他们的孩子也在其中。初到基地的孩子们对这里的一切都充满好奇，他们在大漠中学习、生活、玩耍，渐渐体会到大人们的艰苦，感受到马兰人的责任与执着，在见证长辈创造历史性成就的过程中，逐渐成长为真正的马兰人，成为“两弹一星”精神的继承者。本书就是从孩童视角出发，围绕在马兰基地成长的一群孩子展开。通过儿童文学书写马兰基地，是一次很有意义的创作尝试。

以儿童视角反映重大历史事件的作品中，不乏经典，比如《红孩子》《闪闪的红星》《小兵张嘎》等。新中国成立以来，中国共产党团结带领中国人民取得诸多历史性成就，这背后有许许多多可歌可泣的故事，应该通过生动形式讲给当代青少年，激发他们的爱国情怀和民族自豪感。

《马兰的孩子》将文学虚构与历史真实巧妙结合，情节曲折有趣，语言浅显易懂，描写生动传神，形成了颇具特色的叙述风格，特别适合儿童阅读。全书传递了马兰基地的英雄们积极向上、拼搏奋斗、勇于创新的精神。通过儿童视角，将奋战在核试验一线科技工作者严谨细致的工作态度、义无反顾的奉献情怀和乐观向上的精神风貌表现得生动真切、感人至深。例如“罗布泊式的欢迎”一章描写大漠艰苦环境对人们的考验，主人公严砺在小儿子被沙尘暴卷走、生死未卜的情况下，一方面为孩子的安危揪心，另一方面又着急要将近千名战友带离险地，其复杂交织的心理活动令人感动。在“喝水致病”一章中，作者描写了一位同志为基地找水时不幸牺牲的情节，描述虽然朴素平实，但其中蕴含着一种震撼人心的力量。在“英雄老罗”一章中，通过描写徐团长和英雄老罗——一匹立有功勋的骡子之间的深厚情感，巧妙地引出抗美援朝的历史背景，让故事的内涵和情感更加厚重。

向少年儿童讲好中国故事，是作家和出版人肩负的责任使命。通过阅读本书，我们与马兰基地中的孩子共同感悟、共历成长，一同见证科技工作者报效祖国的满腔热血和赤胆忠心。相信读完此书，一颗科技报国的种子会播在孩子们的心田，鼓舞孩子们成长进步。

《 人民日报 》（ 2022年05月08日 08 版）

(责编：李依环、熊旭)