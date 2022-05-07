5月7日，上海市宣布2022年秋季高考统考延期至7月7日—9日举行，中考延期至7月11日—12日举行。这是根据当前疫情防控形势，在听取有关部门、有关专家、中学校长、高三初三年级的师生代表和学生家长代表等各方意见的基础上，经慎重研究并报教育部同意，作出的调整。

当前，上海疫情防控形势持续趋稳，但疫情防控成果还不稳固，正处于“中流击水、不进则退”的关键时期和吃劲阶段。2022年，上海将有5万多名考生参加秋季高考，11万名考生参加中考。如何确保考生有序参加考试，确保参加考试的考生安全健康，是全社会都关心关注的问题。无论是从疫情防控的大局出发，还是从备考应考的规律出发，通盘考虑疫情与学情，统筹兼顾安全与公平，在一定程度上进行适时调整，非常有现实必要，也一定能得到人们的理解与支持。

高考和中考关系到千家万户切身利益，影响着万千学子人生走向。上海高考中考已明确延期，在规定时间内，进一步做好疫情防控工作与考试组织工作，是有关部门必须答好的“两张答卷”。对此，上海有关部门负责人表示，要在命题、制卷、组考、评卷、招生、录取各环节切实做到“公平、安全、有序、温馨”。从强化标准化考点建设到派遣疾控人员“一对一”进驻考点，从专设应急考点、集中隔离考点到落实“一考点一方案”，尽可能地周密安排，有“时时多想一步”的细心、“处处做好一点”的精心，才能营造良好的考试环境和条件，为广大考生“保驾护航”。

上海高考中考延期，是非常时期的非常之举。对广大考生和家长而言，需要正确认识和对待延期，迅速调整备考策略、调节备考心态，做更充足准备；对学校和老师而言，要做好对考生的关心和帮助，尤其是对感染新冠以及有密接隔离经历的考生、对家长奋战在抗疫一线和学习条件相对困难的考生，要“一人一策”细致做好工作；对各部门各单位而言，也必须周全考虑，特别是针对7月前后的气象因素，充分预判、细化预案，相关方案宁可备而不用、不能用时无备。在一个安全的环境里，所有考生都能顺利应考，为阶段性学习生涯交上一份满意答卷，是大家的共同期盼，也一定会如愿实现。

特殊的高考，是特别的经历，也是特有的磨练。不少网友留言：“共克时艰，金榜题名。”这代表了很多人的心声，是对上海尽快打赢疫情防控这场大仗硬仗、广大学子答好延期高考这张考卷的“双重期盼”。我们相信，坚持坚持再坚持，咬定青山不放松，以最佳状态迎接“考试”，一定能在大战中砥砺自我成长，在大考中交出合格答卷。

来源：人民日报评论微信公号

(责编：白宇、胡永秋)