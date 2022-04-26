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国务院教育督导办挂牌督办安徽中小学幼儿园学生安全工作

2022年04月26日13:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月26日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，近期，安徽省宿州市砀山县和灵璧县、阜阳市颍上县接连发生校园安全事件，造成1名学生死亡和2名学生受伤，持续引发舆情，社会影响恶劣。国务院教育督导委员会办公室决定对安徽省中小学幼儿园学生安全工作实行挂牌督办。

国务院教育督导委员会办公室要求安徽省深入分析事件原因，依法依规严肃问责；深刻吸取事件教训，迅速在全省开展校园安全隐患排查，建立问题台账，逐项整改落实，有效遏制校园安全事件发生，维护教育系统安全稳定；适时将事件查处与排查整改情况向社会公布。

国务院教育督导委员会办公室同时要求其他各省，深刻吸取安徽和近期发生的相关校园安全事件教训，举一反三，引以为戒。要从落实“两个维护”的高度，牢固树立安全意识和底线思维，压紧压实属地管理责任，完善学校安全综合治理体制机制。省市县各级主管领导和部门要克服麻痹思想，靠前指挥，在深入分析校园安全风险重点的基础上，抓排查、抓治理、抓演练，长抓不懈，防患于未然。要组织指导各级各类学校持续加强学生安全教育，对学生欺凌现象“零容忍”，坚决防止各类校园安全事件发生。

(责编：李依环、熊旭)

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