人民网北京4月26日电 （记者孙竞）国家实施三孩生育政策，会对未来学前教育资源配置提出哪些挑战？在今天上午举办的教育部“教育这十年”“1+1”系列发布采访活动上，教育部基础教育司司长吕玉刚对此作出回应。

吕玉刚表示，经过十年的快速发展，学前教育的普及水平得到了大幅提升，学前三年毛入学率已经达到88.1%。但从这个指标可以分析，我国学前教育还没有实现全面普及，一些地方还存在着大班额的问题。学前教育资源总量，特别是普惠性资源还存在不足。随着三孩政策的落地实施，区域性、结构性资源矛盾问题会进一步凸显，这将是面临的重要挑战。

吕玉刚说，教育部将持续扩大普惠性学前教育资源，切实满足适龄幼儿的入园需求，更好地服务国家人口发展战略，促进三孩政策落地实施。

一是认真做好入园需求的预测。随着生育政策的调整，必然对人口的出生变化带来影响。教育部将推动各地根据出生人口的变化，乡村振兴和城镇化的发展进程，逐年做好入园需求的预测，这对资源的配置至关重要。同时，及时修订完善居住区人口配套的学位标准。

二是多渠道扩大普惠性资源。教育部将进一步巩固在破解“入园难”“入园贵”问题上取得的成果，在进一步提高普惠水平上下更大气力和功夫。推动各地根据需求的预测，完善普惠性学前教育的保障机制，重点在农村地区、城镇新增人口地区加强幼儿园的建设，新建、改扩建一批公办幼儿园，鼓励支持国有企事业单位，包括军队、高校、街道、农村集体举办各种类型的公办幼儿园，积极扶持民办园提供普惠性的学前教育服务。

三是逐步化解和消除“大班额”，满足人民群众“上好园”的愿望，实现“幼有善育”的目标要求。教育部将积极推动化解“大班额”，把这个作为推进县域普及普惠督导评估的重要指标，推动各地逐步通过扩资源、调结构，将“大班额”降下来，改善办园条件，提高办园水平和保教能力，逐步实现幼儿园班额的标准化，为更好地提高科学保教水平创造条件。

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