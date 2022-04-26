人民网北京4月26日电 （记者孙竞）今天上午，教育部启动首场“教育这十年”“1+1”系列发布采访活动，介绍党的十八大以来学前教育改革发展成就。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，2021年全国幼儿园数达到29.5万所，比2011年增长了76.8%，全国学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%，学前教育实现了基本普及。

全国幼儿园数达29.5万所 毛入学率提高到88.1%

吕玉刚介绍，十年来，学前教育资源总量迅速增加。2021年全国幼儿园数达到29.5万所，比2011年增加12.8万所，增长了76.8%，有力保障了不断增加的适龄幼儿入园需求。

毛入园率持续快速提高，2021年全国幼儿园在园幼儿数达到4805.2万人，比2011年增加1380.8万人，全国学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%，增长了25.8个百分点，学前教育实现了基本普及。

全国新增的幼儿园，80%左右集中在中西部，60%左右分布在农村。十年间毛入园率增长幅度超过30%的13个省份都在中西部，“三区三州”等原深度贫困地区入园率显著提高，甘肃临夏州从15.8%增长到95.5%，云南怒江州从25.6%增长到90.01%，学前教育区域、城乡差距明显缩小。

普惠性幼儿园占比83% 公办园数量增长近1.5倍

吕玉刚介绍，十年来，资源结构发生格局性变化。2021年全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达到24.5万所，占幼儿园总量的83%，其中公办园12.8万所，比2011年增长了149.7%。

十年来，普惠水平大幅提升。2021年全国普惠性幼儿园在园幼儿占比达到87.8%，比2016年增长20.5个百分点，其中12个省份超过90%，有效保障了绝大数幼儿享受普惠性学前教育。

2021年农村普惠性幼儿园覆盖率达到90.6%，每个乡镇基本办有一所公办中心园，大村独立办园、小村联合办园。全面开展了城镇小区配套幼儿园治理，共治理2万多所幼儿园，增加普惠性学位416万个。

幼儿园教师总数超过350万人 专科以上学历占比87.8%

吕玉刚介绍，十年来，教师培养规模不断扩大。2021年，全国开设学前教育专业的本专科高校有1095所，毕业生达到26.5万人，分别比2011年增加591所、23.1万人，分别增长1.2倍、6.7倍，为持续补充幼儿园师资提供了有力支撑。

2021年，全国幼儿园园长和专任教师总数超过350万人，比2011年增加200万人，增长了1.3倍，生师比从2011年的26：1下降到2021年的15:1，基本达到了“两教一保”的配备标准，师资短缺问题得到有效解决。

教师素质明显提高，学历结构进一步优化。2021年专科以上学历的园长及专任教师占比达到87.8%，比2011年提高了24个百分点。连续实施幼儿园教师“国培计划”，2012—2020年累计投入43亿元，培训幼儿园教师超过243万人次，教师专业水平明显提升。

十年来财政投入增长5倍 中央专项资金累计超1700亿

吕玉刚介绍，十年来，财政投入力度持续加大，2020年全国财政性学前教育经费为2532亿元，比2011年的416亿元增长5倍，财政性教育经费占比从2011年的2.2%提高到2020年的5.9%。中央财政支持学前教育发展专项资金十年累计投入超过1700亿元。

成本分担机制基本建立，各省份均出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园补助标准，并根据事业发展需要不断完善标准；同时综合考虑经济发展水平、群众承受能力和办园成本等因素，动态调整公办幼儿园收费标准，确定普惠性民办幼儿园最高收费限价，有效保障幼儿园正常运行。

资助制度不断完善，2012—2021年各级财政累计投入752亿元，共资助家庭经济困难幼儿6232万人次，有效保障了家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童公平享有学前教育的权利。

(责编：李依环、熊旭)