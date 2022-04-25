人民网北京4月25日电 （记者李依环、郝孟佳）记者今天从教育部获悉，近日，教育部印发通知部署各地教育部门和高校统筹做好2022年“五一”假期教育系统疫情防控工作，提高科学精准防控水平，确保广大师生生命健康和校园安全稳定。

通知明确，要不断夯实防控责任。各地教育部门和高校要坚持“外防输入、内防反弹”总策略不放松、“动态清零”总方针不动摇，压实“四方责任”，落实“四早”要求，主动融入属地联防联控机制，健全属地政府支持保障机制，巩固拓展疫情防控成果。

其次，要科学部署假期安排。各地教育部门和高校要严格落实属地管理，合理安排“五一”假期。同时，切实加强健康监测。各地教育部门和高校要精准掌握师生健康状况和出行去向，向教师、学生、家长告知离校注意事项和假期疫情防控要求，指导师生遵守学校所在地和出行目的地疫情防控规定。

此前，教育部联合国家卫生健康委印发《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第五版）》，要求压实校园防控主体责任，有序落实常态化防控与应急处置措施。

通知要求，严格落实防控措施。各地教育部门和高校要认真落实《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第五版）》要求，按照“一地一策、一校一策”的原则，细化学校防控方案，完善疫情应急处置预案。

通知指出，要全面提升保障水平。各地教育部门和高校要强化校园服务保障，充分保障“五一”假期留校师生学习、科研、工作和生活需求，及时回应合理诉求与关切，强化心理支持与援助。

通知强调，认真做好应急值守。各地教育部门和高校要认真做好假期值班值守，落实领导在岗带班、值班人员24小时在岗值班等制度，确保疫情防控领导体制、应急机制、指挥体系正常运行。

通知指出，要关心关爱防疫人员。各级教育部门和各级各类学校要通过科学安排工作量、合理调整休息、关心解决家庭实际困难、物质奖励与精神鼓励相结合等方式，切实关心爱护教育系统一线防疫人员，使他们安心工作、健康生活。

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