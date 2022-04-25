原标题：赓续红色基因 铸就能源英才

“聆听了周恩来总理捐赠实习用机床的故事后，我感受到学校的厚重历史，更加坚定了理想信念。未来，我一定潜心钻研，为建设制造强国贡献自己的力量。”中国石油大学（华东）机电工程学院2015级直博生武鑫磊说，最近他参加了校史馆举办的“红色校史我来讲述”活动，深有感触。

为推动党史学习教育持久、深度展开，中国石油大学（华东）以校史上的红色档案、历史文物为载体，多形式、多角度、多题材呈现“一所值得尊敬的大学”的红色校史，将党史之真理与校史之温度融入思政大课堂，让育人之力更加强劲。

中国石油大学是新中国成立初期应国家所需、因石油而生的一所大学。近70年的校史上，涌现出一大批胸怀祖国、服务人民，为祖国能源事业作出重大贡献的名师、校友：核能院士、“两弹功臣”曹本熹，我国人造石油学科创始人、中国新能源技术奠基人朱亚杰院士，我国著名油气井工程技术专家、水射流专家沈忠厚院士，“人民楷模”国家荣誉称号获得者、“新时期铁人”王启民……

为了将校史中的红色资源利用好，把红色基因传承好，学校分批组织大学生前往校史馆开展红色校史教育，开设校史文化大讲堂，依托校史中的红色文物开展形式多样的主题党日、团日活动……校史馆开馆两个半月就接待300多个团体，13000余人次参观者。

“石大参加了新中国成立以来的所有的石油大会战，成建制援建了所有的石油高校，学校在祖国石油工业发展和石油高等教育中有着卓越的贡献。”马克思主义学院思政课教师宋霞把校史馆当作思政大课堂，在党史学习教育中把红色校史故事讲给一届届学生听。

在“红色校史我来讲述”系列活动中，学校创新多种形式，举办“铁人精神”主题宣讲会，开展线上互动，再读先辈手迹，自编自演校史话剧，创作征文、音视频等原创作品，生动再现红色校史的光辉历程。

“祖国的需要就是我唯一的志愿，祖国需要我到哪里我就到哪里。”在校史馆里存放着一个精致的红丝绒布包裹，手绣的“献给党”三个字格外醒目。这是1954年北京石油学院首届毕业生离校前手写的决心书，泛黄的纸上密密麻麻写满了他们甘愿为祖国奉献青春的决心。

为提高学习的互动性，学校依托校史中的红色资源，邀请专业教师、学科带头人、事件亲历者、知名校友等，紧密结合受教育者的学科特点、研究领域，现场讲述校史故事，把艰辛的历程、卓越的贡献、美好的未来呈现为身边“可触摸的故事”，转化为眼前“看得见的感动”，通过师生校友与校史“亲切对话”，让红色校史的育人之力更有说服力和感染力。

除了分批组织大学生沉浸式学习外，学校还组织青年教师到校史馆进行深度体验式参观，领悟历代建设者和杰出校友身上散发的石大精神，激发青年教师提升教书育人本领。“系统的校史学习让我深受触动，我将时刻提醒自己要传承这种优良的校风，做一名追求卓越、令人尊敬的人民教师。”石油工程学院教师韦贝说。（刘艳杰、张大宇、张世泽）

(责编：李依环、郝孟佳)