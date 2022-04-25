四月二十三日，澳门圣罗撒女子中学学生在活动中阅读图书。

新华社记者 张金加摄

4月23日，世界读书日。

上午，澳门读书社团“昊宇学社”的书友们又相聚在一起。今天的活动是和中国历史研究院澳门历史研究中心副主任田波一起，分享讨论“中国的大历史观”。

这是成立刚满两个月的学社第四次以书会友。在这之前的三次聚会，有关于澳门多元化发展的讨论，有艺术和哲学的碰撞，也有关于战争与和平的反思。

“以书会友，持之以恒。这是自我成长的需要，也是互相学习的过程。”昊宇学社的创始人康晓宇说。

在康晓宇看来，阅读不仅可以获取知识、增长智慧、传承文明，同时可以让人找到一种内心的安定、充实和愉悦。

现代社会工作和生活节奏快，信息量巨大。如何在有限的时间找到好的书籍？康晓宇认为，通过读书会、通过身边的优秀人士来选书，是不错的选择。

“大家不仅可以在家安静地读书，还可以定期不定期地聚到一起交流、分享。”康晓宇说，在交流的过程里，可以在别人身上看到值得借鉴的方向，保持稳定的、共同进步的状态。

所以，每一次以书会友都是思想的碰撞。先由来自各行各业的学社成员结合当前实际，集思广益确定主题，然后让大家去学习、发散、探讨，以便与时俱进，解决实际生活中、工作中存在的问题。

未来，学社还将走进澳门的校园和社区，扎根澳门、服务澳门。

“澳门是个美丽和独特的地方，东西方文明交融、沉淀将近500年。希望用一颗开放包容的心，携手更多的爱书人一起读书。”康晓宇说，让更多的人体会到，踏踏实实地读书，是真真正正能获益。

同一个上午，2022年“澳门图书馆周”正式启动，带来约60项多元化活动，并将在下个周末举办推广日，为市民提供丰富的摊位游戏、绘本共读、亲子手作坊，以及儿童绘本图书展览等活动，增进亲子共读时光。

“4·23全城共读”活动也在澳门多个地方同步展开。活动采用1个主场馆+N个分场馆的形式，旨在发动澳门市民一同响应阅读。

特区政府文化局提供的信息显示，除主场馆外，全城招募“共读点”获得50个单位响应，逾1.6万人次报名参与。同时，活动通过与深圳、广州、东莞等多个大湾区城市联动，将大湾区民众连成一线，一同享受阅读乐趣。

在活动主场馆领读的文化局局长梁惠敏表示，希望透过更丰富的阅读推广及更接近生活的图书馆服务，助力大众把阅读当成习惯，让阅读成为生活里快乐的源泉。

来自圣罗撒女子中学的何晓琳现场推介读物并分享了自己阅读的感悟。这位爱读物理和化学书籍的高三女孩推介的是一本亲子书籍。

“因为这本书是我母亲送给我的。”她说，在里面看到很多关于亲子关系的介绍，这对自己和妈妈的相处会有另一种启发。

谈及对阅读的体会，何晓琳认为通过阅读可以学到更多课堂里没有讲过的知识，可以满足自己对于世界的好奇心。

“我享受翻阅的那种感觉。”何晓琳说。

（据新华社澳门4月23日电 记者刘刚、李寒芳）

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