人民网北京4月24日电 （记者何淼）近日，教育部等十部门发布《关于做好2022年职业教育活动周相关工作的通知》。今年活动周以“技能：让生活更美好”为主题，将举办全国职业院校技能大赛、职业院校“技能成才 强国有我”主题教育活动、“劳模工匠进校园”等全国性活动。

通知要求，今年活动周原则上定于2022年5月8日至14日举办，各地可根据本地区新冠肺炎疫情形势进行适当调整。各地、各职业院校和有关单位要根据活动周主题和全国性活动安排，严格遵守本地区新冠肺炎疫情防控要求，因地制宜，认真做好活动周相关组织工作。有序做好本地区开放校园、开放赛场、开放企业、开放院所、走进社区等系列开放和体验活动。鼓励充分利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，通过主题网站、线上展厅、开放资源等形式继续举办“云上活动周”“线上逛校园”“网上开放日”等活动。

在常规活动外，各地可结合本地实际，开展1-2项地方特色活动。特色活动可围绕职业教育服务制造强国战略、乡村振兴战略、本地区经济社会发展、技术技能人才培养及服务美好生活等展开，也可以开展特色职业体验活动或职业院校办学成果展示等。

通知明确，本次活动周要把职业教育方针政策及法律法规，职业教育改革发展重要成果，职业教育改革典型集体和人物，职业教育支撑经济社会发展等方面作为宣传重点。

据了解，本次活动周教育部等十部门将分别牵头在本系统内组织开展1-2项全国性活动。

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