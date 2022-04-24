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江西省委教育工委委员、省教育厅副厅长王江华涉嫌严重违纪违法被查

2022年04月24日15:35 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月24日电 （记者何淼）据中央纪委国家监委网站消息，江西省委教育工委委员、省教育厅副厅长王江华涉嫌严重违纪违法，目前正接受江西省纪委监委纪律审查和监察调查。

图为中央纪委国家监委网站截图。

王江华简历

王江华，男，汉族，1963年12月出生，江西安义人，大学学历，1994年11月加入中国共产党，1985年7月参加工作。

1985年7月至1996年10月，历任省计划委员会电子计算站干部、科教处科员、副主任科员、主任科员；

1996年10月至1998年12月，任省经济信息中心副主任；

1998年12月至1999年9月，任省高校毕业生分配办公室副主任（主持工作）；

1999年9月至2008年7月，任省电化教育馆馆长；

2008年7月至2009年8月，任省教育厅学校安全稳定工作办公室（信访处）主任（处长）；

2009年8月至2014年8月，任省教育厅学校安全稳定工作处（信访处）处长；

2014年8月至2017年8月，任省教育厅发展规划处（社会力量办学管理处）处长；

2017年8月至2017年9月，任省委教育工委委员、省教育厅发展规划处（社会力量办学管理处）处长（兼）；

2017年9月至2019年5月，任省委教育工委委员、省教育厅副厅长、省教育厅发展规划处（社会力量办学管理处）处长（兼）；

2019年5月至今，任省委教育工委委员、省教育厅副厅长。

(责编：李依环、熊旭)

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