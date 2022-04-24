人民网北京4月24日电 （记者李依环）“70年来，学校始终把服务国家作为最高追求，勇立时代潮流，担当了高等教育改革发展浪潮中的‘创造者’‘担当者’‘躬耕者’。”4月22日，庆祝北京科技大学建校70周年大会上，北京科技大学校长杨仁树表示，在新的奋进征程中，北京科技大学将传承“钢铁摇篮，求实鼎新”的红色基因，坚持特色、争创一流，为铸就科技强国、制造强国的钢铁脊梁，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

“满井边，一学堂；求实鼎新，熔基锻梁......”北京科技大学（原北京钢铁学院）成立于1952年，是新中国建立的第一所钢铁工业高校。建校70年来，学校以“钢铁强国、科教兴邦”为使命，积淀了“学风严谨、崇尚实践”的优良传统，熔铸了“求实鼎新”的精神品质，培养出20余万名莘莘学子，走出40位两院院士及一大批各行各业的栋梁和骨干。

教育部党组成员、副部长宋德民出席大会并致辞。宋德民表示，北科大诞生于新中国钢铁工业初创之际，成长于国家科教事业蓬勃发展之中，奋进于实现中华民族伟大复兴之程，与国家和民族同频共振、同向而行，为钢铁工业发展作出了突出贡献。在新时代新征程中，学校要立足“两个大局”，心怀“国之大者”，牢牢把握社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，着力加强一流师资队伍建设，主动服务国家重大战略需求，为实现国家高水平科技自立自强发挥更大作用。

北京市委常委、教育工委书记夏林茂在讲话中指出，70年来，北京科技大学积极服务首都发展，推进科教融合、产教融合，为加强北京“四个中心”建设，推动京津冀协同发展，作出了重要贡献。面向未来，希望北京科技大学在坚持党的全面领导上当标杆，在为党育人、为国育才上作表率，在推动高质量发展上创一流，在服务北京“四个中心”建设上走在前列，为铸就科技强国、制造强国的钢铁脊梁，作出新的更大贡献。

清华大学校长王希勤代表国内高校致辞。他表示，清华大学和北京科技大学渊源深厚、血脉相连、精神相通。长期以来，两校都以爱国奉献、服务国家为己任，以严谨求实、追求卓越为精神品质，在人才培养、教学科研等方面携手努力、互勉共进。在新的起点上，清华大学愿同北科大继续加强合作、协力同行，为党育人、为国育才，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动人类文明进步作出新的贡献。

亚琛工业大学校长乌尔里希·吕迪格通过视频代表国外大学致辞。他表示，亚琛工业大学和北京科技大学自1979年建立战略合作伙伴关系，合作交流蓬勃发展，取得了重大合作成果。期待与北京科技大学开展更为紧密务实的国际合作，祝愿两校友谊之树长青，合作取得更多丰硕成果。

会上，炼铁1977级学生陈德荣，矿机1978级学生、中国工程院院士沈政昌分别作为校友代表发言，为母校送上诚挚的生日祝福，并表示将铭记和传承“求实鼎新”校训精神，继续为科技强国和制造强国贡献力量。

教师代表，新材料技术研究院教授董超芳回顾了在母校的学习和工作经历，表达了对母校的感激之情。作为教师代表，将严谨治学、甘为人梯，为党育人、为国育才，为早日把学校建设成为特色鲜明、有重要影响的世界一流大学而努力奋斗。

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