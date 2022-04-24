人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

2022年全国高校大学英语教学改革与发展研讨会举办

2022年04月24日10:36 | 来源：人民网-教育频道
小字号

4月23日，由教育部高等学校大学外语教学指导委员会、外研社共同主办的2022年全国高校大学英语教学改革与发展研讨会在线召开。会议聚焦新工科、新医科、新农科、新文科建设背景下的大学英语教育教学，为打造新时代高等外语教育的新教改、新质量、新体系和新文化谋篇布局、贡献智慧。

教育部高等学校大学外语教学指导委员会主任委员、浙江大学教授何莲珍指出，“四新”建设背景下，服务国家人才战略，大学英语教学要有新作为。院校及教师应以价值塑造为引领，强化课程育人；以课程体系和教学内容改革为落脚点，培育国家所需人才；以提升数字化应用能力为驱动力，助推大学英语教学内涵式发展。

教育部高等学校大学外语教学指导委员会副主任委员、广东外语外贸大学教授刘建达谈到，大学英语教学改革要求教师坚守教学改革目标，深入思考大学英语育人价值，落实因材施教，探求内容创新。教师要时刻保有使命感，注重自身教学能力提升。

教育部高等学校大学外语教学指导委员会委员、复旦大学教授季佩英指出，深化新医科建设，大学英语教学大有可为。季教授以编写《学术英语（医学）》（第二版）及以该教材开设的课程教学为例，详细阐述如何创新医学英语教学，提升人才培养质量。

南京林业大学教授肖飞认为，大学英语课程体系建设应服务人才培养需要，建设优质教材（以“大学专门用途英语系列教材·学科英语”为例），创新教学方法，完备线上线下课程，打造多模态课程资源体系，构建综合测试体系，开发语言实验系统，形成特色教学体系。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部