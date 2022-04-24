4月23日，由教育部高等学校大学外语教学指导委员会、外研社共同主办的2022年全国高校大学英语教学改革与发展研讨会在线召开。会议聚焦新工科、新医科、新农科、新文科建设背景下的大学英语教育教学，为打造新时代高等外语教育的新教改、新质量、新体系和新文化谋篇布局、贡献智慧。

教育部高等学校大学外语教学指导委员会主任委员、浙江大学教授何莲珍指出，“四新”建设背景下，服务国家人才战略，大学英语教学要有新作为。院校及教师应以价值塑造为引领，强化课程育人；以课程体系和教学内容改革为落脚点，培育国家所需人才；以提升数字化应用能力为驱动力，助推大学英语教学内涵式发展。

教育部高等学校大学外语教学指导委员会副主任委员、广东外语外贸大学教授刘建达谈到，大学英语教学改革要求教师坚守教学改革目标，深入思考大学英语育人价值，落实因材施教，探求内容创新。教师要时刻保有使命感，注重自身教学能力提升。

教育部高等学校大学外语教学指导委员会委员、复旦大学教授季佩英指出，深化新医科建设，大学英语教学大有可为。季教授以编写《学术英语（医学）》（第二版）及以该教材开设的课程教学为例，详细阐述如何创新医学英语教学，提升人才培养质量。

南京林业大学教授肖飞认为，大学英语课程体系建设应服务人才培养需要，建设优质教材（以“大学专门用途英语系列教材·学科英语”为例），创新教学方法，完备线上线下课程，打造多模态课程资源体系，构建综合测试体系，开发语言实验系统，形成特色教学体系。

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