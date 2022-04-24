人民网北京4月24日电 （记者郝孟佳）近日，由中国儿童中心主办的第二届“童阅中国”原创好童书发布暨儿童阅读教育研讨活动在京举行，30种童书入选年度好书。

中国儿童中心副主任王秀江表示，希望通过本次活动切实有效地促进中国儿童阅读教育事业的发展，真正让中国的孩子在原创图书中发现中华优秀文化的宝贵价值，感受中华优秀文化的深厚底蕴，增强爱党爱国情怀和民族自信心。

中国作家协会原副主席高洪波在讲话中指出，本届入选童书视角独特、内容充实，关注少年儿童成长过程中的认知发展、社会交往、审美追求、理想信念塑造、科学素养培育等多个方面，传递出健康向上的积极信念。希望通过教育界、文学界、出版界的共同携手，挖掘和开拓优秀的精神资源，引导少年儿童在阅读中领略中华民族精神和时代精神，从延续中华文化血脉中开拓前进。

中国儿童中心期刊总社负责人黄小春说：“我们不仅要为儿童‘选好童书’，更要帮助儿童‘用好童书’，在童书的实践应用中助力儿童发展。”

据悉，第二届“童阅中国”原创好童书推荐计划在征集阶段共收到国内百余家出版机构推荐的童书，根据“儿童中心”“教育初心”“时代核心”“艺术重心”的“四心”评价标准，共精选出100种年度入围童书，最终产生30种年度入选童书。未来，中国儿童中心将围绕年度好童书，通过开发阅读课程、研发资源包等方式线上线下开展童书的宣传推广和实践应用，让好童书成为儿童精神成长的有效教育载体，让儿童在阅读滋养中勇担时代大任，助力文化强国建设。

据悉，第二届“童阅中国”原创好童书推荐计划在征集阶段共收到国内百余家出版机构推荐童书，根据“儿童中心”“教育初心”“时代核心”“艺术重心”的评价标准，选出100种童书入围，30种童书入选。后续，中国儿童中心将围绕年度好童书，通过开发阅读课程、研发资源包等方式开展入选童书的推广和应用。

(责编：李依环、熊旭)