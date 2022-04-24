原标题：全民阅读发展态势总体向好

4月23日，首届全民阅读大会在京开幕。当日下午，中国新闻出版研究院发布了“第十九次全国国民阅读调查”成果，该调查自1999年开展起，如一年一度的国民阅读“体检报告”，综合反映着我国国民阅读水平。

本次调查成果发布人、中国新闻出版研究院院长魏玉山说：“从今年的各项数据来分析，全民阅读发展态势总体向好，除报纸和期刊这两项阅读量有所下降，其他指标和数据都稳中有升，非常可喜的是图书阅读量和阅读率提升比较明显。”调查成果发布后，记者专访了魏玉山，详细解读国民阅读“体检报告”里的喜与忧。

2021年成年国民人均纸质及电子书阅读量均有提升

“本次调查可推及我国13.22亿人口。”发布现场，魏玉山首先介绍了“全国国民阅读调查”的调查方法。作为具有全局性、科学性、权威性的阅读调查，近年来，该调查已成为每年“4·23世界读书日”的重要看点。

据了解，本次调查自2021年8月开始启动，为期四个月，采用网络在线调查和电话调查的方式，在162个城市进行样本采集，覆盖我国30个省、自治区、直辖市，调查的有效样本量为42456个。其中，成年人样本占到总样本量的74.5%，18周岁以下未成年人样本占到总样本量的25.5%，城乡样本比例为3.3:1。

本次调查发现，2021年国民阅读的多项指标均有提升：2021年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.76本，高于2020年的4.70本，人均电子书阅读量为3.30本，高于2020年的3.29本。2021年我国成年国民各种媒介的综合阅读率为81.6%，较2020年提升了0.3个百分点；2021年我国成年国民图书阅读率为59.7%，较2020年增长了0.2个百分点。

从以上数据来看，各项指标均有零点几个百分点的提升，那么，这看似“微小”的提升意味着什么呢？

“0.1个百分点也好，0.01个百分点也好，这些数据看似不大，但由于我国人口基数大，其实每增长0.1个百分点都意味着整体增长量是很大的。”针对记者的提问，魏玉山解读了数据背后的意义，他说，目前无论是国民阅读量还是阅读率，都已经达到了一个相对较高的水平，因此，再向上增长的难度会很大。2021年我国成年国民图书阅读率已达到59.7%，这个数据在发达国家一般是在60%左右，仅有个别国家超过70%。

魏玉山说，本次调查另一个可喜的情况是，0至17周岁未成年人阅读情况总体向好，平均每天花费在阅读上的时长较往年有所增加。调查显示，2021年我国0至17周岁未成年人图书阅读率为83.9%，较2020年的83.4%提高了0.5个百分点；14至17周岁青少年课外图书的人均阅读量最大，为13.10本。此外，对亲子早期阅读行为的分析发现，2021年我国0至8周岁儿童家庭中，平时有陪孩子读书习惯的家庭占73.2%，较2020年增加了1.5个百分点。

城乡阅读差距明显，数字阅读机遇挑战并存

“这些年我们的人均纸质图书阅读量都是四点几本，想达到五本是很难的。”魏玉山说，虽然目前纸质和电子书年均阅读量加起来已超8本，但这个数量与发达国家相比还是有差距的，他介绍，绝大多数发达国家的人均年阅读量都在10本上下或高于10本。

数据无声，却能在横纵向对比中反映出现实的多个层面，细看“第十九次全国国民阅读调查”，有许多值得人们关注的地方。

调查显示，无论是纸质阅读还是数字阅读，城乡差距均比较明显。2021年城镇居民纸质图书阅读量为5.58本，农村居民纸质图书阅读量则为3.76本。在听书方面，2021年，我国超三成的成年国民养成了听书的习惯，但城镇成年居民的听书率比农村成年居民高7.8个百分点。

魏玉山分析：“目前我国中西部一些农村地区，能达到这样的阅读率已是很不容易，提升难度非常大，这也是我们目前进行全民阅读推广的一个重要的任务”。

数字时代的阅读，选择纸质书还是电子书？——这是一个经常被讨论的话题，本次调查显示，2021年，有45.6%的成年国民倾向于“拿一本纸质图书阅读”，比2020年上升了2.2个百分点。然而，选择倾向与现实之间仍有一定距离，另一组数据显示，在媒介接触时长中，成年国民人均每天手机接触时间最长，为101.12分钟，传统纸质媒介则为21.05分钟。

“新媒体传播快、传播广，但快和广的同时也带来了浅和短的问题。”魏玉山认为，现在各种媒介资源非常丰富，但真正能够沉下去进行长篇深度阅读的人越来越少，新媒体有时效强和覆盖面广的优势，但纸质媒介，特别是图书，则能体现内容的深度和温度，“这是一个两难的问题”。

此外，“阅读满意度”也是一个值得关注的指标，2021年只有28.2%的成年国民对个人阅读情况表示“满意”，16.6%及41.1%的人选择了“不满意”和“一般”。另外，有51.0%的国民认为自己的阅读数量“一般”，35.5%的国民认为自己的阅读数量“很少或比较少”。魏玉山说，阅读调查显示了全民阅读推广工作的提升方向和空间。

（本报北京4月23日电 本报记者 陈 雪）

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