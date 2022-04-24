本报记者 辛 阳

自2018年入选全国首批10所全员全过程全方位“三全育人”综合改革试点高校以来，东北大学以课程思政建设为突破口，以思想政治工作为主线，实现全员参与、全时贯穿、全域协同，持续打造“人人、时时、处处”的育人强磁场。

“大学生所接触的每一个人、大学生活的每一个时期、所处的每一个场所，都潜移默化地对他们产生影响。高校要不断创新‘三全育人’的体制机制，践行为党育人、为国育才的初心使命。”东北大学党委书记熊晓梅说。

课程思政是东北大学开展“三全育人”试点建设的重要抓手。近年来，学校建设课程思政示范专业28个、示范课程220余门，参与教师1000余人，覆盖学生3万余人。“大力推进‘五育并举’，各门课程要挖掘自身特色和优势，提炼专业课程中蕴含的科学精神和价值元素，将爱国主义基因传承下去。”东北大学校长冯夏庭说。

在“三全育人”中，东北大学坚持以学生为中心，以教职工为主导，不断完善思想政治工作体系。学校连续5年开展“讲述·东大人的故事”典型推介会，国家科技进步一等奖获得者姜周华教授、97岁高龄仍笔耕不辍为学生撰写高数辅导教材的谢绪恺老教授……一位位榜样的故事，助力涵养师德师风、校风学风。

在育人过程中，东北大学还通过富有时代气息、学校特色和学生喜闻乐见的传播方式，推动中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的可视化呈现和全媒体传播。学校连续多年开展“妙笔流声”诗歌朗诵大赛，师生诵读校史长诗、吟咏名篇名作。一篇篇记述党史校史故事的红色经典，如一束束火把，映照出东北大学弦歌不辍的办学历程，更为学子坚定理想信念、厚植爱国情怀提供了丰厚滋养。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 05 版）

(责编：周志华(实习生)、牛镛)