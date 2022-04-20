人民网北京4月20日电 （记者孙竞）在第13个联合国中文日到来之际，北京语言大学“小联合国”中文周系列活动今天启动。

记者了解到，中文周系列活动将陆续举办“科学与中国”院士专家巡讲20周年活动，“国际中文日”高端学术论坛，国际中文教育论坛，“德行言语六十载”诵写大赛颁奖典礼，“致青春·向未来——北语中外青年话冬奥 共叙母校情意浓”分享交流会及“中文之夜”等活动。

作为中文周的首个活动，北京语言大学60周年校庆发布会今天召开。校庆主题为“讲述中国 亲睦世界”，寓意遍布全球的北语人，既是中国故事的讲述者，也是中国人民与世界人民友好往来、和睦相处、交流互鉴的亲历者和实践者。

在“国际中文日”高端学术论坛上，北京语言大学党委书记倪海东表示，北语建校60年以来，始终保持与国际中文教育事业同频共振，在推动国际中文教育学科建设，加强国际中文教育师资培养以及国际中文教育理论和实践研究等方面发挥了重要作用，为全球184个国家和地区培养了近22万名通晓中文、熟悉中华文化的外国留学生。

北京语言大学校长刘利表示，在国际中文教育事业发展的新阶段，北京语言大学将作为国际中文教育事业的先行者和开拓者，进入改革的深水区，秉持“传承、创新、引领、发展”的理念，解决既有问题，聚焦新成果、新模式、新业态，分享经验、加强协作、谋划未来，竭力为国际中文教育的可持续高质量发展做出贡献。

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