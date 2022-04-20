记者20日从云南大学百年校庆启动仪式上获悉，该校充分发挥毗邻南亚东南亚的区位优势，建成覆盖南亚、东南亚、西亚、非洲等“一带一路”沿线较为完备的区域国别研究体系，8个国别和区域研究中心获教育部备案，建成“一带一路”沿线国家综合调查数据库(一期)。

云南大学始创于1922年，1923年4月20日正式开学，将于2023年迎来100周年校庆。该校是中国西南边疆最早建立的综合性大学之一，先后成为国家“211工程”重点建设大学、西部大开发重点建设院校等。2017年，云南大学列入国家首批“双一流”建设高校。

当天启动仪式上发布的云南大学首轮“双一流”建设成效展示称，该校保持生态学、政治学处在中国第一方阵。生态学学科瞄准高原山地生态与地球环境的世界科技前沿，在高原山地环境变迁与植物适应性进化、高原湖泊生态与污染防控、国际河流与跨境生态安全调控、古生态与生物宏演化等领域形成鲜明特色和优势。政治学围绕国家治理、周边外交和重大政治问题，发挥地处“两亚两洋”结合部的地缘优势，在边疆治理、民族政治、地缘政治、周边国家研究形成特色和优势。

该校依托云南“植物王国”“动物王国”“微生物王国”建成世界一流水平的生命科学研究中心；依托云南丰富的古生物资源建成世界一流水平的古生物研究中心；依托云南“南国天都”天文观测优势建成世界一流水平的天文学研究中心。

值得一提的是，云南大学与英国、缅甸、尼泊尔等国建立“云南重大生物演化事件及古环境国际联合实验室”“中国—缅甸生态环境保育联合实验室”“中国—尼泊尔地理联合研究中心”。该校发起成立16国120多所高校参加的南亚东南亚大学联盟，举办2届“南亚东南亚大学校长论坛”，主办“西南论坛”“澜湄合作智库论坛”等；建成孟加拉南北大学中国研究中心、云南大学—达卡大学中孟研究中心、中孟文化艺术交流中心和孟加拉国研究中心等一批国际研究平台和汉语推广基地。

此外，云南大学实施“留学云南大学计划”，实现来华留学生南亚东南亚国家全覆盖，生源国数量达70个。

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