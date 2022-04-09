为更好地为抗疫赋能，打好与不良心理和情绪斗争的“心理防御战”，教育部华中师范大学心理援助热线平台于2022年3月28日接入国家智慧教育平台。热线接入后得到广泛关注，日均求助呼入次数大幅上升。

据悉，教育部华中师范大学心理援助平台是在教育部应对新冠疫情工作领导小组办公室支持下，多部门协同组织，汇聚了全国以高校为主的心理专业力量，为应对疫情升级而扩建的免费服务平台。为保证服务质量，平台从全国4000多位专业心理咨询师志愿者中优中选优，按照专业要求，实行全面培训和督导制度，以专业规范和职业精神，保护来电者的隐私和相关权益。

目前，该平台不仅有稳定数量的专业志愿者进入轮值状态，还有一大批后备咨询师随时准备提供志愿服务。接下来，该平台将继续为受疫情影响严重省份的教育系统提供心理援助热线支持，为受影响严重地区教育系统的大中小学生、家长及教师提供心理支持，为紧急应对省份提供中小学骨干心理教师危机干预线上培训，为紧急应对省份提供热线服务系统的专业支持，包括热线咨询师系统培训、专业督导和专业性指导工作。

(责编：孙竞、熊旭)