深圳高一高二年级师生8日开始有序返校复课。赵新 摄

4月8日是深圳高一高二师生开始返校复课的日子。当天上午，深圳许多高中的校长及驻校老师站在校门口，欢迎老师和同学们，在校园里开展线下教学。

测量体温、行李消杀、查验健康码......防疫措施一样不落，各学校门口，学生们在老师的指引下井然有序地分批错峰回归校园。

目前深圳新冠疫情总体可控，深圳市委市政府做出了师生返校恢复线下教学的部署，全市各中小学校幼儿园按照分级分区分批的原则组织师生有序返校。除已经在校园内封闭教学了近50天的高三师生外，第一批返校的是高一和高二学生。

深圳高一高二年级师生8日开始有序返校复课。赵新 摄

9点多，梅林中学校门口，高一学生怀着期盼的心情纷至沓来。学生小李说，返校后，她会珍惜来之不易的大好形势，做好个人防护，同时认真学习：“太久没见到同学了，很想念他们，很激动。”

家长余女士提前帮助孩子调整心态，适应线下学习方式：“我们做了一个方案，包括教学、班级活动、文体活动、心理调整等，在家也像在学校一样，目的是让孩子返校后尽快适应环境。”

中科附高语文老师张艳说：“沉寂已久的校园再次响起朗朗读书声，作为老师内心是非常期盼的。我们已经做好了复课后的教学设计，让线上线下教学能有机衔接和融合，将把线上教学的创新和尝试转化为复课后的资源，让课堂变得更有趣味和更有新意。”

在师生们开始返校前，教育、卫健部门及学校已做了大量准备，按照最严格的标准，使校园防疫工作万无一失。福田区教育局局长田洪明表示：“复课也是一次大考，而且是未来建立常态化防控机制的一个开始，我们将坚持科学防疫，确保学校安全平稳有序。”

福田外国语高级中学副校长王少英在介绍校园防疫举措时说：“学校所需物资都是在校外卸下来进行消毒后无接触配送到校内，食堂每个餐桌都加了隔板，各年级分时段就餐。”

深圳中学学生辅导中心副主任春利说，学校各部门各环节都会为学生提供关爱服务，让返校生活成为一次愉快的旅程：“孩子在线上学习这个特殊时期，表现出了比较好的自我管理、自主学习能力，每天也能够坚持锻炼。但网上上课和线下上课是不一样的，我们会多和孩子聊天，让他们对开学后的生活有一个心理预期。学校还制定了一个一周恢复计划，让孩子们早点融入校园生活。”(郑小红 谭妙蓉)

(责编：孙竞、熊旭)