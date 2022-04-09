中新社北京4月8日电 2022年，北京地区高校毕业生预计达26.8万人，比上年增加1.6万人。为保障高校毕业生顺利就业，北京市教委将充分挖掘就业岗位，不断加大线上线下招聘会力度，并拓展高校毕业生创业空间，通过系列措施促进高校毕业生更充分、更高质量就业创业。

今天，2022年北京高校毕业生就业创业先进典型百场系列宣讲活动启动仪式在中国农业大学举行。本次活动由北京市委教育工委、市教委、市人力社保局、团市委联合主办，由各在京高校承办，计划通过集中宣讲、座谈、交流、走访等多种形式开展百场系列活动。

北京市教委高校学生处处长王栋介绍，北京2022届普通高校毕业生预计达26.8万人，比上年增加1.6万人。举办系列宣讲活动，是为激励广大毕业生树立正确的就业观、职业观，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，合理规划职业生涯，到基层、到中西部、到祖国最需要的地方就业创业。

他表示，北京市教委将与人力社保部门梳理现有的促进就业和创业的政策，用足用好政策，更好地促进大学生充分就业和高质量就业。将加强与相关行业部门的联系，充分挖掘就业岗位，不断加大线上线下招聘会力度，给毕业生提供充足的就业岗位；将鼓励毕业生用足用好政策性岗位，如高校科研单位的科研助理、教学助理、行政助理，以及“西部计划”“三支一扶”等项目；将搭建就业实践基地等平台，推动大学生就业实践，为企业选人和毕业生就业提供一个更好的交流平台；对一些就业困难的学生，坚持“一人一策”、精准帮扶，确保每名未就业的学生能够获得不少于5次岗位推荐。

他介绍，北京还将遴选毕业生就业指导名师工作室等，帮助大学生合理规划职业生涯，实现高质量就业；将鼓励通过创业带动就业，比如将推出首届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛，通过激励措施推动大学生创业。

王栋指出，北京今年还将建设高校毕业生跟踪调查北京分中心，了解毕业生在岗工作情况，以此来反馈到人才培养环节，不断提高人才培养的质量，更好地服务国家建设。

在今天的启动仪式上，来自北京多个高校的6名先进代表介绍了自己就业创业的典型经验。

百场系列宣讲活动将持续到6月30日。经各高校推荐，首次推选出80余名就业创业先进典型毕业生，后续将到北京各高校开展宣讲，用鲜活的事迹讲述助毕业生的就业创业故事，引导毕业生把个人理想追求融入国家发展和民族振兴的伟大事业中，主动投身基层一线、国家重大工程、重大项目、重要领域就业创业。(记者 杜燕)

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