管鑫小朋友写给医护人员的感谢信 武汉市第六医院供图

“千言万语汇成一句‘感激、感恩’，感谢所有奋战在一线的抗疫人员，有你们真好！”4月7日晚上，上海国博方舱医院W3舱内一位八岁小朋友写的感谢信贴在了护士站的窗玻璃上。

据悉，今年上小学二年级的管鑫，处在陌生的环境里，身边没有熟悉的亲友，刚来的时候他觉得异常孤独。“才开始我真的很害怕，每天都想哭，还好有叔叔阿姨们主动关心我，给我拿吃的，陪我说话聊天，跟我一起做游戏，我才渐渐不那么害怕了。”管鑫告诉记者。

“不管是医生还是护士，在方舱内，我们不仅要关心患者的病情，还要重视心理疏导，虽然舱内都属于轻症，但大多数患者仍然存在恐惧的心理，特别是未成年的小朋友。这时候就需要我们主动上前与他们沟通。”来自武汉市第六医院(江汉大学附属医院)医疗队护理组长李莎说。

武汉市第六医院的医护人员在上海国博方舱医院搬运物资。武汉市第六医院供图

武汉市第六医院援沪医疗队领队江城介绍， W3舱内1219位轻症患者中有23名小朋友，医护人员不仅是心理疏导，小到拿水、发饭、送衣架，大到开药、看病、甄选入舱病人，“我们除了医生护士，还多了个‘管家’的身份。”

“我觉得这都没什么，已经习惯了，我们团队的每一位成员都很团结，大家互帮互助，和患者们的关系也都很融洽，除了未成年的小朋友以外，一些上了年纪的叔叔阿姨们听说我们是从武汉来的，都很感谢，也很配合我们的工作，”武汉六医援沪医疗队队员马雨芬说道。(张践 陆旖婷)

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