陈容财

陈容财在上网课。

身为华裔，中文对我来说十分重要。记得刚开始接触中文时，我对这门语言不好奇也没热情。但随着时间推移，对中文所承载的中华文化的理解加深，我对其有了浓厚兴趣。在学习中文的过程中，我感受到了中华传统文化的魅力，也爱上了可爱可敬的中国。

柬埔寨端华学校是我的母校，历史悠久，也是我开始学习中文的地方。在端华这个“家”里，除了学习知识、掌握本领外，我也结交伙伴、参加活动，记忆非常美好。

如今，我又有了一个温暖的“家”——中国对外经济贸易大学。有幸申请到中国政府奖学金，从而让我有机会在这所大学完成我的学业。为了入校后学习顺利，我提前做好了“来华学习计划”。但受新冠肺炎疫情影响，只能进行线上学习。

上网课是一大挑战，和老师只能隔着电脑联系，但师生间的情谊并未因距离而减少。开课之前，为了避免学习环境受到影响，我做了充分准备，从技术上保证手机流量充足，从心理建设上调整好心态。但还是遇到了困难，受限于网速，每节课都需过几个坎儿。

虽然上网课遇到了挑战，但通过网络课堂，我认识了新的朋友和具有丰富教学经验的老师。同学之间在课堂上互相切磋、并肩成长。网络课堂之外，大家也常联系，结下了友谊。总结线上学习的收获，我发现自己学到了很多新知识，也提升了中文水平，能用相对流利的中文口语表达心中所想。

7个多月以来，各科老师像一位位辛勤的园丁，为学生解知识之惑，教学生为人处世之道。虽有距离阻隔，但我感受到了来自中国的温暖。

能到中国留学是我的幸运。壮美的山川大河、热情善良的中国人、温暖渊博的中国老师……我期待早日踏上中国的土地，亲身体验这一切；期待走在对外经济贸易大学的校园中，看到“真正”的教室以及来自世界各国的同学；更期待学有所成，为中柬两国的友谊贡献自己的一分力量。

（作者系对外经济贸易大学柬埔寨留学生）

(责编：何淼、熊旭)