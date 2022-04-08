曹 戈

千库网供图

钱钟书先生在《谈艺录》中曾言：“东海西海，心理攸同；南学北学，道术未裂。”意即：中国和世界各国，尽管存在语言、文化、社会、风俗、习惯等种种差异，但人类的思想、情感及审美都会有共通之处。当然，由于东西方文化的不同，各自的生活环境不同，相同之中又有相异之处。当“中国梦”成为激荡神州大地、承载海内外中华儿女梦想的热词之时，世界的目光聚焦中国。热爱中国语言文化的世界各国友人，对“中国梦”充满认同，也有独特体悟。他们中，有“50后”“60后”“70后”，也有“80后”“90后”“00后”。他们都曾和中国有过或亲或疏的接触——在中国生活与工作，在中国留学或在中国旅行过。

在马来西亚的“50后”戴小华女士的眼中，中国文化博大精深且包容、融通，在不同的文明中，跨越各种障碍，促进了不同种族、不同国家间的相互理解与欣赏；韩国的“60后”朴钟渊多年来带学生到浙江义乌进行文化贸易体验，认为中国价值观中的“天道酬勤”与“见利思义”正是义乌成功走向世界的秘诀；喀麦隆的“70后”捷盖酷爱中国传统艺术，如相声、京剧、变脸等。他认为，中国提出的“一带一路”倡议正向全世界传达着“和为贵”“和而不同”的精神；土耳其的“80后”哈比眼中的中国人打太极很慢、写书法很慢、喝茶很慢，但是，打乒乓球很快，做生意很快，中国的高铁更快！“中国速度”改变了中国，也正在改变世界；泰国的“90后”金雨豪因一部《还珠格格》迷上故宫，在他眼中，故宫是人文与历史的荟萃；日本的“00后”大堀理绪小时候来过北京，她眼中的中国，是浓浓的烟火气，是舌尖上的中国味道。她希望寻味知源，了解中华美食背后的精彩故事。

还有一些青年，为了心中的“中国梦”，开启了探寻中国语言文化的奇妙旅程。

来自埃及的小伙儿王笑天，热爱中文和中华文化。在他看来，如果能把“中国梦”的理念带回祖国，让每一位埃及人心中都有一个“埃及梦”，那么埃及人民就会更加团结一致，他的祖国就会更加富强。为此，他希望采访百位中国人，把每个被采访者的“中国梦”通过影像和文字的形式带给他的同胞，希望他们也能拥有“埃及梦”。

来自印度的小伙儿李伟舒热爱排球运动，排球是他生活中不可缺失的一部分。中国女排坚持不懈、锲而不舍的精神，是他梦想的动力源泉。出于对中国女排精神的热爱，他来到中国学习中文和医学。他的“中国梦”是希望成为中国女排的队医，为女排队员缓解伤痛。

来自美国的小伙儿申一鸣热爱中华文化，因为喜欢“一鸣惊人”这个成语，他给自己起名为“一鸣”。从一名大学英语外教到汉语国际教育硕士，他觉得，能够说一口流利的中文让自己前途无量。现在的他，通过新媒体社交平台，用英语向全世界传播中国声音，用中文向中国讲述世界故事。

来自泰国的张玥从小对中国充满向往，她的“中国梦”是希望成为中国人的妻子，让中国成为自己未来的家。而今，她已经读完博士，继续留在中国学习与生活。

这些来自世界各地的人们，用最朴实真挚的情感，讲述着自己与中国的点点滴滴。走近他们，会发现世界各国友人正和我们一起奔跑在追梦路上，书写着属于他们的中国故事。

(责编：何淼、熊旭)