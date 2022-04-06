人民网北京4月6日电 （记者孙竞）今天，教育部发布关于做好2022年中考命题工作的通知。通知要求，积极推进省级统一命题，到2024年实现中考省级统一命题。

通知指出，尚未实行省级统一命题的省份，特别是辖区内地市命题单位存在命题管理不完善、条件保障不到位、命题人员数量不足、命题质量不高等问题的省份，要积极创造条件，力争2022年实现省级统一命题，确保命题质量。确不具备条件的省份，要研究提出加快推进省级统一命题的工作方案，明确时间表、路线图，到2024年实现中考省级统一命题。

通知要求，要建立试题政治性审查制度，切实加强各学科特别是语文、道德与法治、历史、地理等学科试题的政治性审查，重点审查试题选材的价值导向和材料使用的严谨性，杜绝出现国旗国徽图案使用不规范、国家地图版式不完整、不尊重民族习俗和宗教信仰等问题，确保试题正确政治方向。

通知明确，各地要严格依据课程标准命题，坚决取消初中学业水平考试大纲或考试说明，不得超标命题和随意扩大、压减考试内容范围，严禁将高中课程内容、学科竞赛试题以及校外培训内容作为考试内容，确保依标命题、教考衔接。

根据通知，各地要按照“两考合一”“兼顾毕业和升学”的功能定位，进一步对各相关学科中考试卷考试时长、容量、难度等提出规范要求，科学合理设置试卷难度，既要防止试卷过难增加学生学业负担，也要避免试卷过易难以体现区分度。要根据不同学科特点，合理设置试卷试题结构，减少记忆性试题，增加探究性、开放性、综合性试题，坚决防止偏题怪题，促进有效考查学生综合素质。

在遴选命题人员和规范命题管理方面，通知强调，命题人员应以优秀学科教研员和初、高中骨干教师为主，积极吸收符合条件的高等学校、科研机构及其他相关机构的专业人员。严禁命题人员参与考试辅导材料编写和校外培训活动。要坚持试题命制人员和审核人员分离，加强试卷政治性、科学性、技术性、程序性审查和学科交叉审查。要认真做好阅卷工作，建立主观性试题“一题多评”制度和试卷抽检复核制度，确保阅卷质量和公平公正。

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