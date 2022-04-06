相 阔

杨洲2015年获得国家技术发明二等奖。

走进北京科技大学的主楼，写有“学厚质朴，百炼成材”八个大字的牌匾映入眼帘。这不仅是北科大材料科学与工程学院的创院精神，也是该校材料物理与化学系教授、留瑞海归杨洲的治学理念。

瑞士留学 潜心科研

2003年，杨洲选择前往苏黎世联邦理工学院进修，正式踏上了瑞士留学之旅。

苏黎世联邦理工学院，一所朴实低调、治学严谨的欧洲名校，爱因斯坦、伦琴、冯·诺依曼等杰出科学家都曾在此学习，32位诺贝尔奖得主曾经在此学习、工作。

陌生的文化氛围，繁重的科研压力，让初到瑞士的杨洲体重骤减了十几斤。他积极调整心态，努力融入新的学术环境。留学期间，杨洲的假期大多时候都是在实验室里度过的，凭借好学与勤奋，仅用了半年时间，杨洲就完成了一篇论文的核心成果，速度之快令其导师也感到惊讶。

世界顶级的项目资源、前沿领域的研究课题、优秀的工作伙伴、兼蓄包容的多元文化、美丽的湖光山色……杨洲在瑞士度过了4年时光。“留学瑞士确实改变了我的人生轨迹，也让我对科研有了更进一步的追求。”他说。

学成回国 施展抱负

“毕业回国是必然的！”

想起当初决定，杨洲坚定地说。

留学期间，杨洲接触到了最早一批来到瑞士求学并定居的中国留学生。“上世纪80年代，无论是科技水平、科研环境还是生活舒适度，中国和发达国家确实有一定差距。”杨洲说，“那时候在瑞士工作，1个月的工资等于在国内工作好几年，这种巨大的差异的确会给中国留学生带来冲击。”

2007年，“留下”还是“回国”？这个选择摆在了杨洲面前。与他同期出国的留学生有部分选择了“留下”，而包括杨洲在内的一些学生则选择了“回国”。“两相权衡，我认为回来能更好地报效祖国。”他说。

博士后出站后，杨洲放弃了瑞士的优渥条件，决定回国前往北京科技大学任教。担任材料物理与化学系教授以来，杨洲主要从事有机光电功能材料的研究，如今，他已在这一领域深耕20多年，获得发明专利20多项，发表多篇SCI检索论文。回国15载，杨洲从没后悔过自己当初的选择。

多年来，杨洲见证着祖国的飞速发展。“我留学的时候，中国在经济、科技、生活水平等维度与西方国家还是存在一定差距，这种差距在逐渐缩小，国内发展的速度令人惊叹。而现在，国内的生活已经发生了翻天覆地的变化。”杨洲表示，中国人的家国情怀始终流淌在血液里，一批又一批的中国留学生出国、回国，传承报国传统，接续奋斗，乘风破浪，书写自己的“逐梦”故事。

中国是世界第二大经济体，给全球经济注入活力，这意味着年轻一代有更多机会、更多空间来施展自己的理想与抱负。近年来，为了鼓励更多留学生归国创新创业，从国家到地方纷纷出台各类针对留学生的利好政策，杨洲相信，一定会有越来越多的优秀留学生学成回国，干事创业，在祖国大地上实现梦想。

“不仅是刚刚毕业的留学生，我认识的很多在国外定居多年的人才也纷纷踏上归国之路，其中许多人在回国后取得了突出成就，让自己的事业也更上一层楼。祖国的繁荣昌盛，为我们每个人提供了发展机遇。”

扎根岗位 授业解惑

践行爱国奋斗精神，需要立足本职工作，在科研事业中做出贡献。“作为一名科研工作者，要扎根岗位，增强科技创新的紧迫感，勇于探索未知世界。要聚焦国家发展需要，不断突破关键核心技术。久久为功，奉献出自己的力量。”杨洲表示，坚持站在教学一线，传授知识的同时也在传播正能量，一个人可以影响十个人，十个人可以影响百个人……这也是为人师表的责任与使命。

这是一个开放则强、封闭则弱的时代。留学不仅是各国学生交流与沟通的途径，也是培养具有全球竞争力人才的渠道。得益于曾经的留学经历，杨洲也鼓励自己的学生“走出去”，丰富和充实自己的科研经验。他说：“对于青年而言，开阔眼界很重要，一方面要广泛学习知识，另一方面也要了解外面的世界。即使在很多细分领域上，中国的科研水平已处于国际领先地位，但开展多层次的技术交流与合作仍旧很有必要。”

作为一名科研工作者、一名教育者，杨洲深刻感受到新时代赋予自己的责任，同时也感受到时代带来的重大机遇。“时代的舞台正在向一批批海归张开怀抱，将个人梦想与家国梦想相连。”他说。

(责编：郝孟佳、熊旭)