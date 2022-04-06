孙亚慧 相 阔

周元生团队在本次比赛中展示的“面齿轮高效精密智能制造”中的在机测量关键技术。

周元生在欧美同学会第二届“双创”大赛智能制造产业赛区决赛现场。

“相较于获得本次比赛创意组一等奖，我更高兴的是在比赛过程中感受到国家对我们青年创业者的重视和支持。我相信在这样的环境下，一定会有越来越多的海归人才、青年创业者来到湖南长沙开拓创新事业。”周元生如是说。

2022年1月7日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）第二届“双创”大赛智能制造产业赛区决赛在湖南长沙圆满落幕。周元生团队凭借“面齿轮高效精密智能制造”项目获得本次比赛创意组一等奖。冠军项目的诞生，为这支团队2022年的奋进奏响了序曲。

海外求学 刻苦钻研

2008年，周元生从哈尔滨工程大学交通运输工程专业本科毕业后，考入湖南大学机械工程专业继续深造。硕士期间，周元生结识了后来成为他博士生导师的陈泽忠教授，当时陈老师恰好在湖南大学进行科研交流。在其认可和鼓励之下，周元生萌生了到国外学习的想法。在获得国家留学基金委员会公派出国留学资格后，2011年，周元生前往加拿大康考迪亚大学在陈泽忠教授门下攻读博士学位。

科学探索并非想象中的一帆风顺。初到异国他乡，不同的语言环境、陌生的生活方式，让周元生感到不适应。多次变更的课题方向和进展缓慢的科研节奏，都让周元生陷入焦躁无助的情绪中。但是，湖南娃的冲劲儿是刻在骨子里的——吃得苦，霸得蛮。周元生迅速调整状态，顶住跨文化背景和学业的双重压力，使自己的科研工作逐渐步入正轨。

日复一日的刻苦钻研和百折不挠的科研意志，让周元生攻克了一道又一道科研难关。每每遇到科研瓶颈，他都会静心梳理已取得的研究进度，让自己重拾信心。碰到科研难题，周元生便与导师深入交流，优化研究方法，确定时间节点，敦促自己前行。凭借着强大的内心和执着的科研追求，2015年，周元生顺利完成学业，踏上了回国之路。

科技创新 破解难题

博士毕业后，周元生进入中南大学机电工程学院工作，他快速融入团队，开展科学研究。本次双创比赛参赛项目“面齿轮高效精密智能制造”，就是该团队多年的技术积累和多项科研项目的结晶。

“上世纪90年代，国外的面齿轮传动方案及相关产品就已经达到应用级别，但我国在相关领域还存在一定差距。”周元生表示，近年来，国内也进行了关于面齿轮传动技术的大量研究，在面齿轮的设计、分析以及制造理论方面实现了新发展，但还未达到应用级。其中包含许多原因，例如缺乏统一标准及规范、制造及工艺实验成本高、制造的精度不稳定以及智能化程度较低等。

针对当前我国齿轮传动智能制造存在的一些问题，周元生团队自主开发了面齿轮传动正向设计软件，开展了包括面齿轮的插、铣、刨、磨、车齿等制造及工艺实验，同时结合团队在机测量领域的优势，实现了面齿轮精密制造过程的智能化。据周元生介绍，面齿轮传动正向设计软件可以根据实际需求给出多种可供选择的设计方案，在设计方案确定后开展智能制造，根据航空航天、工业机器人以及汽车等不同行业在制造精度、加工效率等方面的差异化需求，结合在机测量以及反调修正等技术为面齿轮产品量身定制相应的制造工艺路线。由此，来实现“正向设计+智能制造”的设计制造协同，提高我国面齿轮传动技术在中高端市场的核心竞争力。

勇立潮头 奋楫扬帆

济济多士，乃成大业，广大海归人才是创新发展的重要力量。作为工作在科研一线的海归科研工作者，周元生一直奔跑在面齿轮智能制造研发的路上，不断加速产学研深度融合，将越来越多的科技成果转化为现实生产力，让高校实验室的科研成果真正实现落地应用。

“核心技术、关键技术必须立足于自身，实现核心技术突破，必须走自主创新之路。”周元生表示，科研工作者要把自己的工作专长和国家的需求相结合，创新理论，用心将自身所学专业技术落地转化，为建设创新型国家做贡献。

近些年来，湖南努力打造成为全国有竞争优势的先进制造业示范引领区，对于实体经济特别是制造行业的创业者来说，这将带来新的机会。周元生所在团队依托产业发展优势，蓄力面齿轮智能制造高质量发展。

“参加本次‘双创’大赛，让我们团队有了更多路演展示项目、与投资人面对面商谈的机会。同时，欧美同学会首个海归小镇在湖南长沙落户建成、利好的创业政策和福利，都为我们年轻创业者提供了全方位、全周期的服务平台，也将更快、更有效地助力科研成果落地。”周元生说。

(责编：郝孟佳、熊旭)