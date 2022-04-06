本报记者 孙亚慧

海归小镇（长沙·智能制造）建设规划图。

近日，湖南省长沙市人民政府办公厅印发《长沙支持“智能制造”海归小镇建设若干政策》（以下简称《政策》），为推进海归小镇（长沙·智能制造）建设按下“快进键”。

■新入驻企业最高可获2000万奖励

《政策》共包含企业入驻奖励、企业运营奖励、人才引进奖励、创新研发奖励、金融与知识产权保障、工作与生活保障、生活环境保障、子女入学教育8方面的奖励支持政策。

其中企业入驻奖励包括：海外人才新创办企业租赁、购置生产经营场地，分别给予最高90万元租赁补贴、100万元购置补贴。海外人才新创办企业根据其实际投入给予最高1000万元项目扶持资金。海外人才持有重大技术发明和创新成果，在海归小镇创办企业落地投产且获得市级以上明确支持的，按照企业注册资本实际到位资金的20％给予最高不超过500万元的扶持资金。依据企业运营奖励政策规定，新入驻海归小镇的企业，按运营情况最高可获得2000万元奖励。

■高端领军科技人才项目团队最高可获1000万奖励

人才奖励政策包括：对新引进的海外人才，最高给予10万元租房补贴、6万元购房补贴。对新引进的高精尖人才、高层次紧缺急需人才，按最高不超过200平方米标准给予全额购房补贴，补贴金额最高不超过200万元。对海归小镇全职引进解决核心技术难题、带来重大经济效益的高精尖人才、高层次紧缺急需人才的企业，经评定，每引进1人给予最高200万元奖励。对海归小镇企业在国（境）外建立的孵化基地、离岸基地海外工作站，根据发展规模及引才成效，每年给予最高15万元扶持资金和最高10万元核心成员交通补贴。对海归小镇新引进高端领军科技人才“团队+项目”最高给予项目团队1000万元奖励。

在工作生活保障方面，海外人才及其配偶、未成年子女，可按相关政策参加各项社会保险，享受相应社会保障待遇。对于因国籍或年龄等原因无法参加社会保险的海外人才及其配偶、未成年子女，可对其购买的商业保险，按实际费用50％给予补贴，每人每年补贴金额最高不超过5万元。

■建设创新研发基地最高可获150万奖励

此外，《政策》鼓励在海归小镇建设创新研发基地。对建设规模达到5000平方米以上并有效承接高校和科研院所科技成果转化的创新研发基地，在基地运营、科技成果孵化、科技成果产业化、效益等方面给予奖励，奖励金额最高不超过150万元。

对新列入省、市重大技术攻关或岳麓山大学科技城核心技术攻关“揭榜挂帅”目录且在海归小镇落地的项目，按照项目获得财政资金的40％给予配套支持，单个项目累计最高不超过500万元。

(责编：郝孟佳、熊旭)