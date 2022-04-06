原标题：点亮“星星的画语”：走进孤独症儿童的彩色世界

展览现场。 崔倩娴 摄

在斑驳的淡黄色画纸上，深蓝色的花杆伸出瓶口，绽放的橙黄花瓣点缀着零星花蕊，瓶身处也布满花枝叶，或是紫色，或是褐色……“这幅作品就跟作者的名字一样，热情而奔放。”日前，在杭州举行的一场公益作品展上，中国美术学院油画系教授井士剑如此评价眼前的画作。

这幅作品的作者名叫黄太阳。今年22岁的他出生于一个绘画家庭，其3岁被确诊为自闭症(又称孤独症)。

“上四年级的时候，我们发现太阳对色彩感受很敏感，开始训练他画油画。”黄太阳的母亲告诉记者，孩子的父亲主攻油画，儿子或许也遗传到了这份油画“基因”。为了让儿子全身心投入到画画的世界，黄太阳的母亲也开始了十余年专心陪伴儿子的生活。

在这场公益展览中，黄太阳的画作惊艳了现场的爱心人士，不少人找他签名画册。这本厚厚的原创画册，记录了他眼里的彩色世界。

在这位母亲看来，儿子似乎和他人并无区别。“他拿起画笔的时候，就是一个画者的样子。有时候他会画到凌晨两三点，画完才歇笔，专心作画时还要把我‘赶走’。”她笑着说，只要儿子快乐、满足就好。

黄太阳和自己的画作。 崔倩娴 摄

这份心声背后，也是千万自闭症患者家庭共同而简单的夙愿。

2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》显示，中国自闭症发病率达0.7%，当年已约有超1000万自闭症谱系障碍人群，其中12岁以下的儿童约有200多万人。如何架起自闭症患者与外界的沟通桥梁？

绘画无界，联通人心。展览中，每一位观众的腕间都系着一根蓝丝带，上面写着：“爱让星空蓝起来，关爱孤独症儿童”。

看着一幅幅用画笔描绘出的内心世界时，杭州画院副院长、杭州市美术家协会副主席兼秘书长缪宏波深有所感。“虽然他们患有孤独症，但是他们并不孤独。画画就是孩子们与外界对话的桥梁，他们在用一幅幅生动的画作去融入整个世界。”

该展览的负责人之一夏赛丽告诉记者，这是为自闭症儿童举办展览的第八个年头，“如果有一天我老了，我会让我的女儿继续坚持下去，让更多的人去感受孩子们心中的这片蓝天。”

对于走向共同富裕的浙江而言，如何更好地关心关爱弱势群体，通过各种途径帮助其融入社会、提高生活幸福感，亦是一道治理必答题。

去年，浙江省民政厅发布《推进民政事业高质量发展建设共同富裕示范区行动方案(2021—2025年)》。为实现“共同富裕的路上一个都不掉队”，浙江省民政部门提出关心关注弱势群体，着力拓展救助保障覆盖面，持续加大帮扶力度，创新“物质+服务”救助模式。

与此同时，为更好发挥慈善第三次分配作用，该省民政部门还提出高质量打造“善行浙江”示范区，构建组织化、多元化、专业化、智慧化、规范化的新时代慈善事业高质量发展新格局。

浙江省民政厅副厅长江宇在现场称，希望发扬“人人慈善”的现代慈善理念，在社会各界的共同努力下，让新时代慈善事业高质量发展新格局造福更多百姓。(张煜欢 崔倩娴)

(责编：郝孟佳、熊旭)