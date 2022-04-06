原标题：朝阳：望京西园三区内中学及幼儿园暂不返校

在昨日的发布会上，朝阳区委常委、副区长朱晟指出，朝阳区依据最新流调排查和核酸检测结果，经综合评估，望京街道望京西园三区308号楼，金盏乡金盏西村384号及周边自建房区域共22户，酒仙桥街道酒仙桥二街坊平房19排至25排区域，崔各庄乡费家村180号、24号楼划为封控区，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。

崔各庄乡费家村除封控区外，酒仙桥街道酒仙桥二街坊平房除封控区外其他区域（1排至18排及27排）划定为管控区，望京街道南湖西园137号楼、花家地小区19号楼10单元、季景沁园203号楼，望京西园三区301号至311号楼（除308号楼）、金盏西村其他区域（除封控区外），实行“人不出区、严禁聚集”。

此外，望京SOHO地下一层及塔1、塔2、塔3同步划为临时管控区。

望京街道望京西园三区（除封控区、临时管控区），酒仙桥街道酒仙桥二街坊除平房区外的其他区域，金盏乡金盏东村、小店村，崔各庄乡东辛店村划定为防范区，实行“强化社会面管控、严格限制人员聚集”。

朱晟强调，望京西园三区内陈经纶中学分校望京实验学校、泛美幼儿园望京园区，学生及托幼儿童暂不返校。自4月4日起第1天、4天、7天进行核酸检测，3次检测均为阴性后，4月11日可返校复课。

朝阳区4日已采样54万余人。其中，望京、东湖、酒仙桥、大屯、将台、崔各庄、金盏、太阳宫等8个街乡开展的重点区域采样329296人，重点区域采样结果均为阴性；社会面采样215922人，结果均为阴性。

此外，朱晟明确了以下时间点位，请有时空交集或接到健康宝弹窗提示的人员，立即主动向所在社区（村）、工作单位、居住酒店报告，或者拨打朝阳疾控部门热线电话87789709报告。

时间点包括：3月29日20：20至20：30崔各庄费家村“阮芹生活超市”；20：30至20：45，崔各庄费家村“王敏百货水果蔬菜粮油超市”。3月31日，12:00星巴克（望京SOHO塔2店）。4月1日，14:00城事爱情麻辣烫（望京SOHO店）。4月1日，18：10至19:00酥道点心局门店（望京SOHO塔1大堂2层）。4月2日，14：00福奈特洗衣店（融科橄榄城店）。4月2日，22：15费家村“安徽板面王”店。22：18“久久鸭店”。4月3日，15:35望京SOHO中心塔2商业一层2110秒印图文快印店。

文/本报记者 王斌 解丽 赵婷婷

(责编：郝孟佳、熊旭)