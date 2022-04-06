人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部部署做好普通中小学招生入学工作

严禁采集学生家长职务和收入信息

2022年04月06日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月5日电  （记者丁雅诵）教育部办公厅近日印发《关于进一步做好普通中小学招生入学工作的通知》，对中小学招生入学工作作出部署。通知要求，各地要健全义务教育入学报名登记制度，按照材料非必要不提供、信息非必要不采集原则，进一步规范报名信息采集。全面清理取消学前教育经历、计划生育证明、超过正常入学年龄证明等无谓证明材料。严禁采集学生家长职务和收入信息，不得利用各类APP、小程序随意反复采集学生相关信息。

　　通知明确，各地要科学合理划定片区，建立义务教育阶段常住人口学龄儿童摸底调查制度，按照“学校划片招生、生源就近入学”的目标要求，为每所义务教育学校科学划定招生片区范围。教育资源相对均衡的地方，鼓励逐步实行单校划片，合理稳定就学预期。教育资源不够均衡的地方，积极稳妥推进多校划片，并将热点学校分散划入相应片区，推进片区间优质教育资源大体均衡。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月06日 04 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部