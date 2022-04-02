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教育部：教育系统要增加经常性核酸检测频次

2022年04月02日08:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月2日电 （记者郝孟佳）今天，记者从教育部获悉，教育部日前召开2022年第5次全国教育系统疫情防控工作视频调度会议。统筹推进教育系统疫情防控和教育改革发展，部署从严从实从细做好当前教育系统疫情防控工作，提高科学精准防控水平。

会议强调，教育系统疫情防控工作要坚定不移坚持“动态清零”总方针，主动融入属地疫情防控全局，加快完善疫情防控应急预案，一旦出现疫情即刻启动应急机制，果断采取有效措施，确保尽早实现“动态清零”，确保教育教学平稳有序。

会议部署，要不断提高防控工作科学性、精准性，以最小代价取得教育系统疫情防控最大效果。要引导全体师生参与到学校疫情防控工作中，全员防控人人有责。要增加经常性核酸检测频次，重点岗位人群每周开展核酸检测；要切实严格校园管理，教育引导广大师生自觉遵守疫情防控相关规定，严防疫情输入校园；要严格实施因病缺课（缺勤）病因追查与登记制度，动态精准掌握师生员工及其共同生活居住人员健康状况和行程轨迹。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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