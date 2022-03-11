原标题：山东胶州：即日起所有中小学、幼儿园全部开展线上教学

中新网3月11日电 据“胶州教育体育”微信公众号消息，3月10日，胶州市教育和体育局发布《致全市学生、家长及教职工的一封信》称，根据疫情防控相关需要，为保障学生身心健康，即日起所有中小学、幼儿园全部开展线上教学。

胶州市教育体育局提醒全体学生、家长及教职工认真做好如下事宜：

一、严格落实防控措施。听从社区和学校安排，做好居家健康监测或集中隔离，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退等症状，及时到指定医院就诊。就诊时请主动告知近期的旅居史及类似症状病例接触史。

二、注意做好个人防护。主动配合，自觉做好信息登记、核酸检测、健康管理等工作，非必要不外出。坚持戴口罩、勤洗手、常消毒、多通风，保持好个人卫生。保持作息规律、保证睡眠时间、合理均衡饮食、适当体育活动，增强身体素质，提高自身免疫力和抗病毒能力。不信谣、不传谣，勇敢、科学地面对疫情。

三、有序开展线上教学。全市中小学幼儿园从3月10日开始，落实为期7天的居家健康监测，期间做好高质量线上教学，高三年级师生实行全员封闭管理教学。市教体局教研室组织对各学科教学科学安排、规范指导。教师、学生、家长要全力配合、密切合作。教师要认真备课、认真上课，加强对学生的线上指导；学生要认真听课，做好作业；家长要协助管理好孩子，督促孩子按时作息，保证学习效果，确保停课不停学，进步不止步。

四、全面加强家校协同。畅通家校沟通渠道，教师通过电话、微信、QQ等各种方式积极加强与学生情感的在线交流，开展线上家访活动，家校互动，关注学生心理健康，减轻焦虑情绪。家长要随时关注孩子的心理状态，正确引导，积极面对。如有需要，可随时拨打市教育体育局心语热线82233300，寻求专业帮助。

我们坚信，在市委市政府的坚强领导下，在全市上下的共同努力下，一定能打赢这场疫情遭遇战。风雨之后见彩虹，祝福健康平安！

(责编：温璐、吴楠)