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苏州大学校长熊思东代表：充分发挥高校科技创新主力军作用

2022年03月11日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：充分发挥高校科技创新主力军作用

　　 【建真言 谋良策】

　　 今年的政府工作报告提出，深入实施创新驱动发展战略。

　　 高校在加强基础研究和推动实现科技自立自强方面责无旁贷，要充分发挥科技创新主力军作用。

　　 高校应主动对接科技创新主战场，推动学科发展与未来科技布局相一致、与重大创新方向相匹配，打造集原始创新、技术研发、成果转化为一体的全链式创新生态系统，重点组织、系统推进原创性突破。通过深化校地、校企融合共生，促进创新主体协同、创新要素流动以及创新资源共享，共同抢占科技创新制高点，提高成果转化成效。

　　 人才是高校科技创新的主体，当前要重点解决创新主体在传统科研模式中能力不足与创新意愿不强的问题，实施精准评价和差异化评价。首先，评价要注重实现人岗匹配、人事相宜，让最合适的人承担相应任务，加大对优秀科技工作者和团队的支持和激励力度；其次，评价要动态看待科技人才个体的成长和变化，有效激励人才在能力和业绩方面持续提升；最后，评价要有战略观，鼓励十年磨一剑，建立代表作制度。

　　 （记者苏雁采访整理）

(责编：温璐、吴楠)

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