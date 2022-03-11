原标题：从通关领域“小白”到办事达人

北京冬奥会主物流中心是冬奥会物流系统的中枢，这里承担着赛事所需物资的分拨、配送、通关协调及总体配送计划编制等重要保障任务，也是多种办赛物资的集中存储场所。北京物资学院物流管理专业大三学生姜欣宇，就是一名服务于主物流中心的志愿者。

姜欣宇在学校时已经通过英语六级，还参加过全国大学生英语竞赛。1月24日她在主物流中心正式上岗后，作为场馆运行中心志愿者被分派到需要经常使用英文的通关领域和行李运输领域工作。

虽然姜欣宇的专业是物流管理，但通关领域对她来说一切都需要从头学起。兵马未动，粮草先行。在北京冬奥会开幕之前，物资进境的通关保障工作就已经开始了。在大批代表团、转播商等利益相关方的器材、设备和物资进入中国前，主物流中心通关协调岗位的工作人员要为他们的物资开具北京冬奥会进境物资证明函等材料，只有拿到了相应的证明，才可以享受到冬奥物资一系列通关便利政策，得到高效、便捷的通关保障。

开展工作以后，姜欣宇发现这是一个精细活儿，需要操作者格外认真，她从邮件里提取物资清单，在线上系统核对并开具进境物资证明函，每项信息都不能填错。自用物品担保函这类证明材料则需要线下开具，还要打印、盖章、扫描，再发给外方，相当繁琐。

刚接手工作就赶上了通关领域的高峰期，姜欣宇这个“小白”也会出现一些小错误。比如，有一次在办理手续时，忘记填写国际航班号，还好被指导老师第一时间发现并及时纠正。“发现出错后，我惊出了一身汗，我不停地对自己说，要认真、认真、再认真，一定要多检查几遍。”姜欣宇说。这一次疏漏，让姜欣宇在工作中打起了百倍的精神。1月27日，自用物品担保函的开具工作迎来高峰，这一次姜欣宇独立操作，在工位上整整坐了一天，手不停地敲键盘，一天下来她开具了60余单担保函，没有出现任何差错，连指导老师都夸她：“‘小白’进步了。”

北京冬奥会开幕后，姜欣宇的任务又增加了行李运输服务。她需要收集、整理外国代表团行李联络官的联系方式、注册卡编号等相关信息，以便能直接联系对方。所有交流都需要用英文邮件进行，姜欣宇说她的英文写作水平突飞猛进，“刚开始回复邮件，我不知道如何措辞，需要反复琢磨，效率不高。后来慢慢熟悉了，回复邮件就变得很顺畅了。”对于自己的技能提升，姜欣宇有了一种成就感。 (记者 王薇)

感言

“在主物流中心，我有幸参与了通关和行李运输两个领域的工作，其间我不仅接触到了很多物流方面的专业知识，更学习到了工作人员和志愿者的奉献精神。我将把积累起来的经验，运用到北京冬残奥会的志愿服务中，让客户满意。”

——姜欣宇

(责编：温璐、吴楠)