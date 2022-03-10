原标题：高校需发力服务农业全产业链

两会声音

今年政府工作报告中提出，“推进乡村振兴，支持脱贫地区发展特色产业，启动乡村建设行动。”

高校该如何主动投入、整合资源、发挥学科优势，推动产教用结合，为发展特色产业提供智力和技术保障？

3月6日，科技日报记者连线部分代表、委员，听听他们有着怎样的看法与建议。

发展特色产业需综合施策

“聚焦国家重大战略和行动需求，加快培养懂农业、爱农村、爱农民的‘一懂两爱’复合型人才，服务乡村人才振兴和经济社会发展，是高校的使命担当。”全国人大代表、扬州大学党委书记焦新安说，发展特色产业，涉及农庄规划、乡村治理、农产品物流、农产品加工、农村环境保护等多个方面，需要综合施策、全面发力，而产业兴旺是重点。

目前，脱贫地区与先进发达地区相比，仍存在经济实力薄弱、科技人才缺乏，基本投入不足等共性问题。同时，在农业领域产教融合“痛点”也显而易见，如校企合作缺少相关平台支撑和机制保障、合作双方信息不对称、复合型人才紧缺等。

中国政法大学教授、常州大学史良法学学院名誉院长曹义孙委员认为，“必须要突出问题导向，有针对性地结合当地实际，提供智力和技术，加快发展具有竞争力的特色产业，助力产业兴旺和农民增产增收。”

近年来，扬州大学持续实施服务乡村振兴战略行动计划，与地方合作建立乡村振兴研究院等实体机构和产学研科技创新平台，为地方制定农业产业规划、培养农业科技人才，组织农业科技专家服务团，将优质高效、节能环保的现代新型农业技术和先进装备送到农村，应用到农业生产一线。

焦新安介绍，“先进装备技术的推广应用，不但有效提高了农业机械化水平，也解决了种植业秸秆还田、农业劳动力不足和土地污染等难题，并以低碳、生态、高产、高效的方式，推动种植业向规模化、精装化、绿色化、品牌化方向发展，促使农业产业走向高质量。”

焦新安认为，当前高校要紧密对接中央1号文件要求，进一步发挥学校在服务乡村振兴战略中的作用，自觉担当地方高校服务乡镇产业创新发展的重任。

智慧农业是产业发展方向

“政府工作报告提到要促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。”曹义孙说，智慧农业已成为现代农业产业重要发展方向之一。

在曹义孙眼里，实施乡村建设行动，必须顺应数字经济这个发展的最强趋势，充分发挥政府关于支持农业发展政策的作用，加强农业科技攻关，积极推进农业产业数字化转型，加大乡村数字化建设力度。

曹义孙提出，实施乡村振兴战略行动计划，更需要相关的数字化人才和农业专业人才，高校应该面对农业发展与乡村数字化的需要，可以在专业设置、学生招生、培养方案、就业定向等方面，有针对性的提供“量身定制”个性化和专门化服务，为现代化农业园区经营与管理等提供有力支撑。

同时，要进一步发挥红色教学资源的作用，提高广大师生参与乡村振兴建设、数字乡村建设的思想认识，让更多青年人才走向乡村振兴“新战场”。

相关代表、委员建议，国家主管部门在制定行动计划的同时，要成立产教融合试点和推进机构，逐步扩大试点地区和试点企业的覆盖面，以及进一步加大对高等农业教育和农村科技人才的重视，鼓励高校加快培养更多服务乡村振兴的创新新人。

曹义孙还提出，对于高校来说，要突出问题导向，围绕服务现代农业和农村发展要求，探索建设区域性产教融合信息服务平台，促进校地、校村、校企各类需求精准对接，通过共建乡村振兴产学研用实践基地和服务平台等，瞄准农业科技“卡脖子”难题，联合开展科技攻关，加快农业成果转化，为农业全产业链发展提供技术支撑和智力支持，加快将科教资源优势转化为推动现代农业发展优势。(记者 过国忠 通讯员 包海霞 张 运)

(责编：温璐、吴楠)