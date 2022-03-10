原标题：如何帮毕业生走好就业第一步

2021年珠海举办的“粤港澳大湾区大学生就业实习双选会”上，学生与参会企业代表交流。新华社发

【问计民生】

今年的政府工作报告提出，今年高校毕业生超过1000万人，要加强就业创业政策支持和不断线服务。教育部此前发布的数据显示，2022届高校毕业生规模预计达1076万人，同比增加167万人。

就业是民生之本、稳定之基、发展之要。今年，高校毕业生首次突破千万，如何帮他们走好就业第一步，实现更加充分更高质量就业，成为代表委员们关注的话题。对此，他们有何见解建议？一起来听听。

1.政策利好 求职途径更加丰富

当下，高校毕业生就业有何新特点？

中国教育学会副会长周洪宇代表分析，当前，大学毕业生就业依旧保持一些原有特点，如就业流向依然以国内就业为主，新一线城市依然是就业首选地等。“不过也出现了一些新变化，如就业岗位与专业总体对口率显著提高，就业满意度保持高位略有下滑，成功求职的途径更加丰富，考虑离职率略有上升等。”

“灵活就业人数上升，‘慢就业’‘缓就业’持续。”浙江金融职业学院院长郑亚莉代表指出，随着时代发展，就业渠道已经拓展，催生了年轻人就业观念改变，越来越多的年轻人将眼光投向了灵活就业这一渠道。此外，随着就业竞争加剧，不少学生倾向于通过提升学历和学校层次增加就业砝码，今年硕士研究生考试报名人数增加几十万，全国专升本的比例也已达到了20%。

“虽然国民经济呈持续稳定恢复态势，但不确定和不稳定的因素仍然较多，加之超千万的毕业生总量压力，就业形势依然复杂艰巨。”周洪宇代表说。

疫情对就业的影响仍在持续。郑亚莉代表注意到，到现在为止，仍有部分行业和企业生产经营未恢复到疫情前水平，部分中小企业扩大吸纳就业能力仍然不足，就业的结构性矛盾仍然没有得到根本性缓解，“就业难”与“招人难”并存的现象仍然存在。

九三学社天津市委会专职主委、天津大学原副校长张凤宝委员认为：“我国产业转型升级、技术进步的步伐正在提速，用人单位对劳动者技能素质的要求，也在逐步从单一技能向综合技能需求转变，拥有多元化技能要求、适应多样化工作职责的毕业生更受市场欢迎。”

复杂多变的就业形势背后，也藏着诸多机遇。在张凤宝委员看来，国家、各地方出台了一系列对用人单位的利好政策，为推动高校毕业生更加充分更高质量就业提供了重要保障。

云南工商学院执行校长李孝轩代表说：“国家创新创业政策落实力度再创新高，当前毕业生就业创业具备诸多政策利好条件。更为重要的是，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，新的就业机会不断涌现，新型就业渠道也越发有规模、有保障，稳就业的基础很坚实。”

2.关口前移 完善就业促进机制

“就业是毕业生走向社会的第一步，正确的就业观念非常重要。”李孝轩代表认为，这既需要学生做好求职就业的心理准备和能力准备，也需要全社会营造良好的就业环境。“前者学校是主战场，后者则需要政府、学校、行业企业及社会各界协同联动、共同发力。”

他建议，学校应将就业关口前移，把职业规划教育和就业辅导贯穿人才培养全过程。“如面向大一新生开设《大学生职业生涯规划》《专业就业解读》等课程，帮助学生从入学起就明确发展目标。面向大二、大三学生，则围绕职业规划、职场定位、专业前景等开设体系化课程，进行系统化辅导。针对应届毕业生，高质量开展与提升专业技能相匹配的实训实践，帮助学生获得必备的专业知识和实践技能，实现实践实训与接续就业有效衔接。”

“完善就业教育指导工作与服务机制，学校责无旁贷。”郑亚莉代表指出，学校要充分利用“互联网+就业”模式，以讲座、咨询为主的分类就业指导，精准帮助毕业生提升就业能力；以企业实践让学生与用人单位零距离接触，精准推进产教融合，助力高质量就业。如组织“职场体验行”活动，带领学生走进代表性企业，了解企业工作环境与需求焦点，体验职场生活，提升适应能力和综合素养。

切实落实“一把手”工程，打造更适应新时代毕业生个性化需求的就业工作队伍，是张凤宝委员最看重的一点。“高校党委书记、校长作为第一责任人，要在统筹协调上下功夫，坚持构建校内各部门分工负责、院系协同配合、校友积极参与的就业工作格局。”

“从宏观角度出发，政府部门应大力拓展市场化就业渠道，广泛汇集市场化社会化就业创业资源。充分发挥政策性岗位的吸纳作用，扩大实施‘特岗计划’‘三支一扶’‘西部计划’等国家基层就业项目。”周洪宇代表说。

李孝轩代表指出，持续完善市场化社会化就业促进机制颇为关键，即建立常态化的校、政、行、企对接机制，搭建更高水平的就业平台，加强网络与校园招聘市场建设，为毕业生提供更多更优就业岗位机会，促进就业资源精准对接。“同时，政府还应提供更多更优的就业政策保障和资金保障，加强困难群体毕业生就业帮扶，积极营造平等就业环境，加强就业权益保护，打击招聘欺诈、‘培训贷’陷阱等，为毕业生求职创业保驾护航。”（记者 晋浩天）

(责编：温璐、吴楠)