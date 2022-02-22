人民网北京2月22日电 2月20日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式在国家体育场隆重举行。流光溢彩的鸟巢让世界再一次看见自信从容的中国，再一次向全世界讲述中国文化与故事。

据悉，北京教育系统约2.33万人投身北京2022年冬奥会的服务保障工作，其中约2.25万人来源于首都高校，全力为这场全球盛事贡献智慧和力量。

志愿微光成炬 温暖冬日盛会

闭幕式上，新当选的国际奥委会运动委员会委员代表全体运动员，向6位志愿者代表送上灯笼，感谢志愿者为北京冬奥会成功举办所作出的贡献。本届冬奥会共有近1.9万名赛会志愿者和20万人次的城市志愿者，他们用热情和微笑，温暖着冬奥会的每一个人。

闭幕式筹备期间，中国政法大学、中国戏曲学院等高校志愿者完成了一系列踏勘和演练工作，他们带着期待与不舍的心情，站好冬奥会闭幕式的最后一班岗。闭幕式运动员入场环节，来自清华大学、首都师范大学等高校的标兵志愿者在场地中央翩翩起舞，他们把最高的赞美送给才华横溢的运动健儿，把最美的微笑献给全世界人民，把最好的祝福送给即将到来的冬残奥会。

作为国家体育场主责高校，清华大学共有670名师生服务闭幕式，承担了标兵、领队，现场服务，集结疏散服务等多项任务。此外，北京服装学院、首都经济贸易大学、北京联合大学、北京体育大学等高校的礼仪志愿者身着由北京服装学院教授楚艳设计的“唐花飞雪”系列颁奖礼服，负责运动员等人员的引导工作。

鸟巢外，北京邮电大学、中国矿业大学（北京）、中国音乐学院、中央音乐学院等高校的志愿者在北京奥林匹克公园公共区负责全体入场观众的流线引导、交通疏导等工作。此前，他们已经服务了开幕式上万名观众的入退场和60余场赛事、颁奖仪式的观众入退场。

师生倾情演出 绽放“冬奥记忆”

据悉，本届冬奥会开幕式和闭幕式上，共有20所北京高校选拔培养2000余名演员，为现场环节提供强有力的才艺支撑，向世界呈现北京冬奥文化，展示中国力量，传递中国声音。

在冬奥会闭幕式的表演环节“缅怀时刻”——《折柳寄情》中，来自北京电影学院、中国传媒大学、首都师范大学、中央民族大学等高校的师生以“折柳送故人”的中国式浪漫表达送别之情，为世界留下令人难忘的“冬奥记忆”。

在“点亮”环节，北京体育大学的25名健美操演员和其他演员一起环绕在场地周围，用热情的欢呼声迎接嘉宾的到来。在“运动员入场”环节，24名冰车演员，推着带有中国十二生肖元素的冰车，从四方聚拢，推车行迹在场地中央绘制出了巨大的中国结，完美诠释中国传统文化与奥林匹克文化的融合。

来自中国音乐学院和北京舞蹈学院的14名学生作为志愿歌手，亮相冬奥会闭幕式，用专业的演唱水准、激情昂扬的舞台表演、饱满的热情点燃全场，圆满完成“尾声”环节《友谊地久天长》《燃烧的雪花》《我们在一起》等曲目的演出，向世界彰显中国青年一代的无限活力。

闭幕式播出短片《再见！一起向未来》让许多观众动容。作为取景地之一的北京工业大学，共有50位师生参与此次视频录制。“拍摄当天正赶上北京刮大风，老师们一遍又一遍帮助我们补妆、整理发型、修复道具……不论是镜头前的我们还是幕后的工作者们，都在为北京冬奥贡献自己的力量。”北京工业大学2021级本科生刘兴宇回忆说。

科技文化添彩 致敬“双奥之城”

北京冬奥这场如期而至的冰雪约定不仅为运动员呈上了完美的体育盛会，也成为展现高校科技创新能力的大舞台。开幕式上，北京理工大学打造的“虚拟开幕式”惊艳全场，闭幕式上学校计算机学院数字表演与仿真技术团队再次亮相鸟巢，用科技的力量让闭幕式“空灵与浪漫”。

一滴水墨幻汪洋，满屏波涛映冰雪。北京冬奥开闭幕式上演的这一幕流光溢彩，成就了2022年令世界惊叹的画面。60米高的冰瀑屏、11600平方米的巨幕地屏，1550立方米的冰立方、以及鸟巢两侧看台，这是向世界呈现的梦幻冰雪世界。鲜为人知的是这块LED巨幕显示屏完全是由中国人自主研发的显示芯片驱动。小小的芯片，大大的世界，用“中国芯”稳稳支撑光电交融的，正是来自北京交通大学校友张晋芳团队的成果。

北京冬奥会三个赛区的分布面临着空间跨度大、保障线路长、天气情况多变等现实问题，导致信息共享和指挥协同难度更高。对此，清华大学工程物理系陈涛老师的项目团队研发了冬奥会态势感知与运行指挥保障系统，实现早发现问题、查找风险，并以情景推演的模式给出对策参考，成为运行名副其实的指挥核心枢纽。

本届北京冬奥会速度滑冰比赛在国家速滑馆“冰丝带”举行，在1.2万平米晶莹剔透的冰面上，冬奥会记录屡屡被打破。这离不开冰面下面隐藏的“硬核新科技”。北京大学张信荣团队在冬奥会历史上首次应用二氧化碳替代氟利昂制冰，创造了速滑“最快的冰面”，实现了雪场“零度以上造雪”。

除了飞扬飘逸的“冰丝带”“雪如意”等永久性建筑，大量装配式临时设施也必不可少。由北京建筑大学牵头研发的“北京冬奥会临时设施搭建与运维关键技术”多项成果成功应用于多项冬奥临时设施工程，为冬奥举办提供了坚实科技支撑。（何文洁、林艺茹、熊旭、李依环）

(责编：李依环、秦华)