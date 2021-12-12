郭杰

北京市教委日前发布《北京市中学教师开放型在线辅导计划（试行）》。明年1月1日起，北京市中学教师开放型在线辅导实施范围拓展至全市，全市646所学校33万余名初中生将可免费接受在线辅导。在线辅导学科包括语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、生物、历史、地理等九门，辅导时间为校历规定的每个学期周一到周五的18:00-21:00（原则上不含节假日和寒暑假）。

“双减”政策实施后，针对义务教育阶段学生的线上线下校外学科类培训被严格禁止，教育部门和社会各界对“双减”工作进行严格监督，“双减”初步取得积极的效果。在此背景下，北京市中学教师开放型在线辅导计划扩大实施范围，为全市初中生免费提供在线学科辅导，可能会让人觉得是一种变相的“校外学科培训”。对此，北京市教委相关负责人明确表示，开放型在线辅导不是“在线补课”，也不是组织学生上线开展简单的重复学习，而是与校内供给相配合的公共资源，为初中生提供个性化、差异化的特色分类辅导。

之所以说开放型在线辅导不是变相的“校外学科辅导”，主要在于该计划并非始于“双减”政策实施之后，本身不具有为被禁止的校外学科辅导提供“变相形式”的目的。据介绍，该计划2016年11月在通州区启动第一阶段试点，2018年3月、2019年10月分别在其他几个区启动第二阶段、第三阶段试点，前三阶段试点效果整体良好，推动了区域间教育均衡发展，成为基本公共教育服务的有机组成部分。现在，该计划实施范围拓展至全市，适逢“双减”政策全面实施并与之融合，应当成为进一步深化“双减”政策的积极探索。

之所以说开放型在线辅导不是“在线补课”，主要在于该计划为初中生提供的在线辅导，不是对学校教学内容的重复或“补充”，而是针对每个学生的具体情况、匹配学生实际需求的个性化、差异化辅导。北京市教委相关负责人认为，“双减”政策实施后，学生九成的答疑辅导需求能够在校内得到解决，希望家长和学生都理性看待在线辅导，确有需求时科学使用平台提供的服务。开放型在线辅导回应了学生的个性化、差异化辅导需求，但并非提供“课内不足课外补”或“别人都要补，我也必须补”的学科辅导，因此不会导致新的“教育焦虑”“教育内卷”。

之所以说开放型在线辅导不是变相的“校外学科辅导”，也不是简单的“在线补课”，还在于该计划不仅是为初中生提供的个性化、差异化特色分类辅导，也是一个促进教师提升自身素质和教育教学水平的“成长计划”，是一个促进教学相长、增进基本公共教育服务效益的教育发展计划。实施开放型在线辅导计划，赋予了学生选择教师和课程的自主权，赋予了家长和社会对教师在线辅导的监督权，以及对计划实施效能的评价权。

同时，教育部门能够通过大数据分析等技术手段，对教师教学行为、辅导过程及其质量进行监测评估。上述这些方面，作为公共教育服务的政府项目才会予以重点考量，如果是以往各种补课包括校外学科辅导，对此都不会特别关注。

为避免开放型在线辅导成为“校外学科辅导”“在线补课”，该计划不但从项目性质、实施原则、发展方向等方面明确了功能定位，而且从实施细则、技术管控、绩效评价等方面明确了具体措施。比如，严格控制在线辅导的时间（仅限校历规定的每学期周一至周五18:00-21:00），防止在线辅导变成节假日、寒暑假补课；严格控制学生单次接受辅导时长（不得超过30分钟），学生如果过分依赖甚至沉迷在线辅导，会触发系统报警。教师通过在线辅导获得相应的劳务收入，但开放型在线辅导计划对此并不进行单纯的物质激励，避免教师因参与在线辅导而弱化校内课堂教学的主责地位。

开放型在线辅导计划实施过程中，还需要防止产生某些变形或异化。比如，应防止学校和教师有意引导学生集中选择某些时段、某些学科的辅导课程，或者集中选择某些教师的辅导课程，从而使在线辅导变成事实上的课外集中补课。如果出现这种情况，明显违反了“双减”政策规定。教育部门应当通过大数据分析等技术手段，对上述异常情况及时监测并予以遏制。

可以预料，北京市推出的开放型在线辅导计划，将对其他一些地方产生示范带动效应。财政状况好的地方能够通过政府购买服务，为学生提供免费在线辅导服务，而在财政状况欠佳的地方，有可能将在线辅导服务的成本部分或全部转由学生家长承担。这种情况也是必须避免的。相关地方应当量力而行、尽力而为，依法加大对基本公共教育服务的投入，坚决防止在深化“双减”教育改革中加重家长的经济负担。

(责编：马昌、任一林)