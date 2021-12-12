本报记者 赵婀娜

“同学们，每个小组的桌上都有一个盒子，里边是神秘的‘恐龙蛋’。请大家把手伸进去，轻轻地摸一摸，然后用线条描述触摸的感受……”12月初，北京大学附属小学三年级的美术课上，美术老师李辰以“画恐龙”为主题，带孩子们理解不同材质、纹路肌理带来的不同触觉体验，进而激发学生的想象力和创造力。当小组同学齐心协力用丰富的线条和多彩的颜色绘制了恐龙，一堂充满童趣、想象力和人文情怀的课程就结束了。短短40分钟，思考与动手之间，学与玩之间，学生的美术核心素养、实践能力、协作能力，以及对于人与自然关系的理解，均得以提升。

在北大附小，类似这样的课程还有很多：英语课上，老师鼓励同学们展开想象，给阅读文本创作后续，并以图文形式交流分享；科学课上，老师鼓励学生在校园内自主寻找、探究不同叶片的样貌和特点；语文课上，老师将阅读目标编制成一幅棋盘图，同学们每完成一个阅读目标，即可到达棋盘上的一个点，并获得相应奖励……精心的课堂设计，折射出这所已建校115年的百年学府，“以人为本，快乐和谐发展”的办学理念和面向全体学生开展创新素养培养的价值追求。

习近平总书记指出，“全部科技史都证明，谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。当前，我国高水平创新人才仍然不足，特别是科技领军人才匮乏。”如何为国家创新人才培养打下坚实基础，多年来，北大附小开展了深入的思考和实践。

“所谓创新素养，其内涵主要包括创新精神、创新意识、创新思维、创新能力、创新人格等方面内容。而小学阶段是创新素养养成的关键期。”在北大附小校长尹超看来，创新素养的养成，既需要有明确的科学设计，也需要润物无声，既需要体现在课堂之内，也要贯穿于课堂之外，既要尊重教育规律，也要尊重儿童自身的成长规律。

基于这样的思考，又结合冰心先生为学校题写的“专心地学习，痛快地游玩”校训，北大附小逐渐明确了适应小学阶段教育教学规律的创新人才培养路径——“学玩相融”。

“依据儿童身心发展规律，小学低年级段侧重培养儿童的创新意识，重点通过创新学习方式的变革，激发学生的好奇心和求知欲。小学中年级段侧重培养儿童的创新思维，重点通过课程教学方式等方面的改革，形成良好的学习习惯和适合自身的学习方法。小学高年级段侧重培养创新精神，通过营造宽容的环境，引领学生积极实践，将好奇心变为持久的爱好和过人的专长，并具备初步的批判性思维。”尹超介绍。

据此，北大附小在尊重儿童天性和教育教学规律的前提下，结合创新人才早期培养的梯度设计，以“玩”为载体，有目的地开展“学”“教”“做”等活动。“玩”中“学”，学校开设了融通人文素养、科学素养、健康艺术、社会交往、国际理解五大核心素养的175门课程，同时鼓励学生自主选择“博雅语文”“生长的数学”“卓悦英语”等学科创新课程和“视觉思维”“生命研学”“碰碰植物”等特色课程，并通过情境体验、动手实践等课程设计，帮助学生从“要我学”转变为“我要学”，由单一的知识学习到综合能力提升。“玩”中“教”，开展“生活化、游戏化、综合化”的教学方式变革，在深度教学中实现学生的深度参与、深度体验，让课堂焕发生命活力。“玩”中“做”，在STEAM教育中心、创客教育中心等跨学科学习平台上开展基于新技术的无边界学习；在学校里随处可以手工DIY，进行创意设计制造；在生态楼、体育馆、美育馆、天文馆、少年科学院里开展综合性实践；在北大、圆明园学科学，在京郊户外研学……鼓励学生在立体开放的生活场景中体验、感悟、发现、创造，进而实现五育并举、全面发展。

科学的人才培养还需要以科学评价为标尺。为此，北大附小多年来收集学生在各学段、学科的过程性表现，利用信息化手段，动态追踪学生成长轨迹，展开智能分析，对学生进行“数字画像+正面激励+综合述评”。学校还绘制了正向思维引导图，形成了《正面激励100句》手册，为每个孩子量身定制特别奖项，力求学生人人有奖、个个有特色。

《 人民日报 》（ 2021年12月12日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)