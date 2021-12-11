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空军工程大学举办思政课程和课程思政建设展示暨示范教学观摩会

2021年12月11日14:33 | 来源：新华社
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在全国高校思想政治工作会议召开5周年之际，空军工程大学9日举办思政课程和课程思政建设展示暨示范教学观摩会，军地10余家单位专家教授进行示范教学、研讨交流，围绕“思政课程如何守正创新和课程思政如何‘如盐化水’”，回答高校应该“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的问题。

来自国防科技大学、海军潜艇学院等军内高校的专家教授以突出思战谋战、明晰专业知识、浸润兵种文化等特色优势，或示范教学、或研讨交流，启迪大家深思深悟思政课程和课程思政建设的内涵外延。来自清华大学、复旦大学等高校的专家教授结合《中国近现代史纲要》《当代中国经济》等课程在线上示范教学，分享嵌入课程思政的思路方法。

“军校作为培育高素质专业化新型军事人才的摇篮，必须把思想政治教育贯穿教育教学全过程各领域，助推立德树人、为战育人走深走实。”空军工程大学政委褚宏彬介绍，大学党委始终坚持思政课程精品化、课程思政系统化，结合学习贯彻党的十九届六中全会精神、中央军委人才工作会议精神，一方面及时创新开展党的创新理论“三进入”，另一方面不断挖掘各类思政元素融入专业课程，有效构建了全局一盘棋的“大思政”课程建设体系。

“现场聆听同仁们的授课、发言，我更加深刻感受到必须营造良好育人氛围、形成育人合力，才能构建‘大思政’格局。”西北工业大学教授杨智春说。（陈卓、徐腾跃）

专家教授参观思政课程和课程思政建设展板

思政课程和课程思政建设展示暨示范教学观摩会现场

思政课程和课程思政建设展示暨示范教学观摩会现场

专家教授翻阅课程思政优秀教学案例集

 

 

(责编：丁元贺(实习生)、熊旭)

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