原标题：首个中医药非物质文化遗产数据库上线 免费向公众开放

中医药非物质文化遗产数据库网页截图 中国非物质文化遗产保护协会中医药委员会供图

首个中医药非物质文化遗产数据库日前正式上线运行。

中医药非物质文化遗产数据库是由中国非物质文化遗产保护协会中医药委员会依托中医药非物质文化遗产网建设，以中医药非物质文化遗产代表性项目及传承人为主体内容，是目前全球中医药非物质文化遗产领域规模最大、内容最全面、权威性最强的数据库服务系统。数据库支持按地区、级别、类型、关键词搜索等查询方式，并向公众免费开放。

中医药非物质文化遗产是中医药宝库中的精华精髓，是非物质文化遗产的典型代表，是中华优秀传统文化的重要载体。当前，国家有关部门在保护制度构建、保护名录编制、人才队伍培养、重大项目建设、走出去等方面采取了很多措施，取得较大成绩，但是长期以来缺乏系统数据库，无法准确掌握中医药非物质文化遗产的家底，不能做到心里有底、心中有数，给中医药非物质文化遗产的传承保护、学术研究、科学传播等方面都造成了一定困扰。

相关负责人表示，希望中医药非物质文化遗产数据库的上线运行，能为中医药非物质文化遗产的保护传承与发展奠定坚实的数据根基，为学术研究提供详实的基础数据，为政府相关决策提供全面的数据支持，为科学传播与国际交流提供立体化的信息平台。

(责编：丁元贺(实习生)、熊旭)