原标题：如何阻断疫情向校园蔓延？浙江省教育厅回应

浙江杭州一所学校学生入校前进行消毒（资料图）。 童笑雨 摄

12月10日，第八十四场浙江省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会在浙江杭州举行。

在谈及浙江如何阻断疫情向校园蔓延时，浙江省教育厅副厅长汤筱疏提到，该省严守校园“外防输入”的各个关口，部分学校采取了暂时停课措施。

近日，浙江相继报告多例新冠肺炎确诊病例和无症状感染者，疫情防控形势严峻。为遏制疫情向校园蔓延，浙江部分学校采取停课措施。

截至12月10日12时，浙江省宁波市镇海区、绍兴市上虞区全区学校停课，毗邻上虞的余姚市部分中小学校(幼儿园)以及杭州市的拱墅、滨江、上城、萧山等地一些中小学校(幼儿园)也暂停线下教学。有师生涉及密切接触、时空伴随等情况的学校，配合属地、卫健疾控部门组织开展人员核酸检测。

为做到疫情防控和教育教学“两不误”，浙江要求相关学校制定有针对性的线上教学方案。个别地区、个别学校如停课时间稍长，可根据实际情况，适当调整学期教育教学计划安排。

发布会现场。 黄龄亿 摄

结合校园疫情防控特点，浙江要求各级各类学校从严从紧落实校门管控、活动管理、日常健康监测等常态化疫情防控工作。同时，建立健全应急防控指挥体系、组织体系和服务保障体系，进行不同场景应急演练，提升校园应急处置能力。

汤筱疏提到，现阶段，浙江一方面根据疫情防控要求，强化学校重点人员的主动排查和高效处置，另一方面对处于各类健康管理的学生，正通过各种途径加强家校联系，提供针对性的教学辅导和心理疏导服务。

汤筱疏表示，待疫情风险降低，具备相关条件后，学校可以恢复正常线下教学活动。但在开展线上教育教学时，各个学校要根据学段不同，精准“定制”课程安排和每节课的时长，同时适当增加心理健康和生命教育、卫生知识教育等内容，也要特别注意青少年近视防控。(童笑雨)

(责编：丁元贺(实习生)、熊旭)