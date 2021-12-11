原标题：多地2022公务员省考陆续开考 这个招录趋势很明显

近期，2022年度的公务员省考招录将陆续开始笔试，另有地区受到疫情的影响将推迟省考。已经开启2022年度省考招录的地区中，招录规模有升有降，招录政策继续向基层、应届生倾斜。

资料图：北京一考点外，考生正在排队进入考场。 任靖 摄

多地省考开考 浙江推迟省考笔试

本周末，一些省份2022年度公务员招录公共科目笔试将陆续进行。今日笔试开考的地区有江苏、上海，12日北京的公务员招录笔试也将开考。另据日前发布的招录公告，山东公务员招录笔试将于19日开考，广东的考试定于1月3日。

但由于受到疫情的影响，原定于2021年12月11-12日举行的浙江省各级机关单位考试录用公务员(含四级联考、特警等)、省市级机关单位面向基层公开遴选优秀公务员的笔试工作将推迟，重启时间将根据疫情稳控情况另行安排。

在省考工作中，防疫工作仍是重中之重。除参加考试必备的健康码、大数据行程卡外，部分地区考生还需提供48小时内核酸检测阴性证明。

以山东省为例，考试当日，考生经现场检测体温正常(未超过37.3℃)、持山东省电子健康通行码绿码、通信大数据行程卡绿卡和本人首场考试考前48小时内(依采样时间计算，下同)新冠病毒核酸检测阴性证明(纸质版)，方可参加考试。核酸检测阴性证明纸质版须在进入考场时提交给监考人员，每场考试均须提交一份(可提交原件或复印件)。

江苏省也明确表示，经查验无本人核酸检测报告，或报告显示的采样时间、检测结果等项目中有不符合要求情况的考生，不得入场参加考试。

资料图：考生等候进场参加考试。 中新社发 苏阳 摄 图片来源：CNSPHOTO

招录规模有升有降 扩缩招与需求相关

从各地招录规模来看，2022年度各地公务员招录规模有升有降。

如，北京此次计划招录4266人，相比2021年增加了713人。山东计划招录7522人，相比2021的6219人扩招20%。浙江2022年度计划招考公务员6211名，相较于2021年度的6000人增加211人。

而江苏、上海等地的招录人数则有所下降。如，2022年度江苏省计划招录公务员8159人，相较2021年度的9536人缩减14%。而上海2022年度计划招录公务员2689人，相较2021年度缩招207人。

“招录人数其实与各地的实际需求相关，对于考生来说，公考选拔透明、公平，同时也较为科学，国家也能通过这种方式吸纳更多年轻一代充实公务员队伍，提升公务员队伍整体素质。”华图教育研究院专家刘有珍对媒体表示。

资料图：山西太原一公务员考点，考生准备进入考场。中新社记者 武俊杰 摄

招录政策继续向基层、应届生倾斜

本次招考中，各地基层部门的招录人数均占比较高，招考政策也进一步放宽了对于报考基层人员的条件限制。

以江苏为例，本次招录80%的职位计划设置在县乡一线。此外，为服务乡村振兴战略，对省级层面重点帮促的6个片区、2个革命老区和12个县区，允许将1/3的录用计划面向本县市区户籍人员或生源招录。

再如，浙江2022年度公务员招录首次推出31名招录计划，探索定向山区26县事业编制人员招录当地乡镇公务员，着力解决偏远地区基层机关招人难、留人难问题。

在应届毕业生的政策上，浙江等地还专门设置面向应届生招录的岗位。浙江方面介绍，本次招考将鲜明树立支持就业导向，浙江共安排3268名计划专门面向高校应届毕业生招录，明确2020年、2021年普通高校毕业生可报考身份要求为2022年普通高校毕业生的职位。

专家表示，公务员招录重视基层和应届生是近年来的显著趋势，一方面是帮助应届生拓宽就业渠道，提供更多的就业选择，另一方面也是鼓励年轻人才到基层去，提升基层公务员队伍素质，让公务员梯队更加完善。(任靖)

(责编：丁元贺(实习生)、熊旭)