原标题：八年前站着听太空授课的浙江男孩：科学的种子从此种下

浙江省衢州市江山市贺村第一小学学生观看“天宫课堂”。 陈秋秀 摄

“欢迎来到‘天宫课堂’！”12月9日，当航天员王亚平清脆的声音在屏幕那段响起，杭州高级中学学生吴潼的记忆一下子回到了八年前。

那时，他还是小学二年级。“八年前的太空授课虽然很多细节都忘了，但还是忘不了那种震撼。”12月10日，吴潼接受采访时说，那一次授课在他的心中种下了科学的种子。

12月9日，在离地面400公里的中国空间站，“天宫课堂”第一课正式开讲。这是时隔八年之后，中国航天员再次进行太空授课，也是中国空间站首次太空授课活动。

时间回溯到八年前。2013年，在神舟十号任务中，航天员王亚平在聂海胜、张晓光的协助下，进行了首次太空授课。中国8万余所中学6000余万名师生同步观看。

那一年，一张照片在网上热传。照片中，一位小男孩站在学校报告厅的过道，聚精会神地听着这堂太空课。屏幕中，出现了一个闪闪发亮的水球，小男孩透过太空水球看到了“倒立”的王亚平。

杭州高级中学学生吴潼。 周小锋 摄

这个小男孩是吴潼，是杭州保俶塔实验学校小学二年级的学生。“当时为什么站在过道我已经忘了，但还记得那次也做了水球实验。真的太神奇了！”

吴潼说，那次太空课把物理实验室从身边带到了大气层以外的太空，让他第一次看到了微重力下水的张力变化，也在他心中种下了科学、航空航天的种子。

之前，吴潼喜欢阅读《十万个为什么》等科普类书籍，太空授课后，他会更多阅读航空航天类书籍，空闲时会去逛博物馆和科技馆。后来，他成为了杭州高级中学的一名学生。

这是一所天文知识学习、研究氛围浓厚的中学。2002年，该校成立了天文社。这是中国中学界较为领先的天文社团。

吴潼说，目前自己仍在读高一，虽然还未确定未来的专业方向，但八年前那一次科学启蒙，自己永远也不会忘。

不会遗忘的，还有在9日观看了“天宫课堂”的浙江学生们，如八年前一样。

“我早就知道宇航员的太空生活和我们不一样，但是亲眼看到的时候还是感到十分震撼。”台州市温岭市横峰小学学生林靖鹏梦想着，有一天自己也能成为一名宇航员。

浙江省宁波市江北区育才实验学校学生马逸晨感慨道，原来在地球上一个轻而易举的转身，在太空中是如此艰难。“可我们的科学家们、航天员们从未放弃，去感知、去探索神奇又美丽的太空，这就是我们要学习的精神。”

在八年前的太空授课上，王亚平给同学们的寄语是“飞天梦永不失重；科学梦张力无限”。八年后，王亚平再次用这句话作为结束语。永不结束的，是屏幕前这批孩子追逐太空的梦想。(童笑雨)

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