原标题：民族复兴道路上有梦有家还有你

【直通海峡论坛】

“20岁之前，我没有离开过彰化；20岁之后，我离不开北京。”12月10日，出生于台湾彰化的陈文成在第十九届海峡青年论坛上以这样的开场分享自己的故事。

2011年考取北京体育大学攻读硕士学位的陈文成，毕业后留在北京大学任教。同样毕业于北京体育大学的台湾青年张钊瑞选择了与师兄同样的路——到福建师范大学担任体育教师。

这份工作对张钊瑞来说具有特别的意义。他说，“我父亲是台湾逢甲大学的教授及手球教练，小时候我就常跟着父亲到大陆来做手球交流赛事活动。”继续从事两岸体育交流活动，成了张钊瑞的追求。

今年7月，第九届海峡青年节系列活动之一的“‘手’望梦想”两岸手球交流赛暨线上论坛在福州举行。作为首次参与海青节的90后台湾青年，张钊瑞利用自己的专业特长和台湾的资源承办此次活动。

“坚持再坚持，努力再努力，这片土地不会辜负你的。”张钊瑞的一席话引发了来自台湾花莲、就职于福建省电子信息集团的陈廷安的深深认同。“一开始，我觉得待不满一年就会回去，现在三年过去了，我在这里很开心。”陈廷安说。

与陈廷安朝夕相处的小伙伴们，是一个平均年龄不到30岁的两岸青年组成的优秀技术团队。今天，他们也“跑”到舞台上，“跑”出他们的青春与活力。来自福建莆田的李元行说：“上班一起工作，下班一起约跑，这是属于我们的生活方式。”现场人员纷纷为这群充满活力的年轻人竖起大拇指。

台湾青年范姜锋的出场，同样赢得了满堂彩。这个海峡青年论坛上的老面孔是“拖家带口”来的——有他创业路上的好搭档——福建青年雷希颖，还有他们的吉祥物——卡通朱子。

六年前，范姜锋、雷希颖在海峡青年论坛相识，从此他们有了一个共同目标，在“乡村振兴”上下功夫，助力“精准扶贫”。他们以朱子文化为依托，打造“大话熹游”文化产业。200多场线下产业人才孵化活动，助力2000余人拿到了国家认可的产业资质认证；1000余场线上直播活动，完成超70万元的慈善销售及捐赠……范姜锋给出了闪亮的成绩单。

“这些收获都让我们觉得，我们的合作非常有价值，两岸携手的路我们还会继续走下去。”范姜锋说。在新一轮的乡村振兴战略中，“大话熹游”项目将进一步挖掘和发挥传统文化优势，以两岸智慧和文化为赋能，共创美好未来。

“福建八闽，等你来品”，台青李京机是福州市民服务中心台胞服务专员，他向台湾青年发出了这样诚挚的邀请。他还做了一个温馨提醒：有困难找我们。他口中的“我们”，还有台青施筱筱。

今年3月29日，“台陆通”App特别开通了在榕台胞线上预约新冠疫苗接种的绿色通道，施筱筱通过收集App上的预约信息递交医院，便可以统一安排，让广大台湾同胞更便捷接种疫苗。

“非常感谢福建这边的好政策。可以说，我们都是好政策受益者，留在大陆发展，也希望通过我们的努力更好地服务台胞。”李京机说，“我们现在觉得很幸福，希望一直做下去。”

“有困难找我们！”李京机多次强调了这一点。铿锵有力的承诺，立马引来了现场的求助：“我有个朋友想来大陆创业，有什么政策可以助其一臂之力？”

用奋斗的青春成就美好的未来，梦想和希望就在不远处。越来越多的台青，在这里是事业爱情双丰收。陈文成已经在这里“落地生根”；张钊瑞也即将在福州完婚……

“青春交响 共谱复兴”奏响海峡青年论坛的主旋律，有一个声音荡起回响：青年人是国家的希望，民族的未来，也是两岸关系的希望和未来，民族复兴道路上，台湾青年不应该缺席，也一定不会缺席。（记者 苏伟珍）

(责编：丁元贺(实习生)、于子青)