12月10日，学习贯彻党的教育方针理论研讨会在京召开。会议围绕深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、认真贯彻落实中央教育工作领导小组《关于深入学习贯彻党的教育方针的通知》要求开展研讨。教育部党组成员、副部长宋德民出席会议并讲话。

宋德民强调，要充分结合学习贯彻六中全会精神和党史学习教育，深刻认识党的教育方针是一百年来党领导教育工作的经验集成，是马克思主义教育思想与中国实际相结合的创新成果，是教育事业发展的根本指南。要充分结合学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻把握党的教育方针“培养什么人”的目标方向、“怎样培养人”的方法路径、“为谁培养人”的价值取向等精神要义。要充分结合构建高质量教育体系的生动实践，推动党的教育方针落地落实落细。一是必须进一步加强党对教育工作的全面领导；二是必须坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命；三是必须坚持人民至上，努力办好人民满意的教育；四是必须坚持“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；五是必须进一步加强对党的教育方针的学习宣传和研究阐释，以更加丰硕的成果推动党的教育方针贯彻落实，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献。

中央党史和文献研究院原副院长吴德刚，中央马工程咨询委员、首席专家顾海良，江苏省教育厅厅长、省委教育工委书记葛道凯，中国教育报刊社党委书记、社长翟博，首都师范大学党委书记孟繁华，中国教育科学研究院教育理论研究所所长吴安春，北京十二中联合学校总校校长李有毅围绕党的教育方针的时代特征、丰富内涵、重大意义和实践路径等重要问题进行研讨。大家一致认为，“全面贯彻党的教育方针”是党领导人民探索的带有根本性并且始终影响教育工作全局的宝贵历史经验，要始终把学习研究贯彻党的教育方针作为重要政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述结合起来，与贯彻落实党的十九届六中全会精神结合起来，与扎实开展党史学习教育结合起来，不忘初心、牢记使命、开创未来，为造就亿万德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人努力奋斗。

会议由中国教育科学研究院和中国教育报刊社联合主办。

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