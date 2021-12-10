本报北京12月9日电 （记者潘俊强、闫伊乔）9日，北京市政府新闻办召开发布会，公布《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》。《方案》提出义务教育体育与健康考核评价包括过程性考核与现场考试两部分，总分值70分。

过程性考核由学生体质健康考核、体育与健康知识考核两部分组成，分数分别为30分与10分。学生体质健康考核内容依据《国家学生体质健康标准（2014年修订）》，包括体重指数、肺活量、50米跑、坐位体前屈、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐等，考核时间是四年级、六年级、八年级第一学期。体育与健康知识考核部分开卷，学生通过机考的方式完成，考核时间是八年级第二学期。“这是此次改革主要增分的部分，过程性考核重过程、强参与、要积累、降低分差和区分度。”北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍。

现场考试分值为30分。内容划分了四类，设置22项考试内容，比以往增加了14项，每名同学可挑选4项。李奕介绍，22个项目是在反复征求专家意见、充分论证的基础上，根据孩子的身体成长特点和需要形成的，下一步，还会根据具体实施情况进行动态调整。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 12 版）

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