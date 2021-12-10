怀进鹏

育才造士，为国之本。2016年12月7日，习近平总书记出席全国高校思想政治工作会议并发表重要讲话，科学回答了高校思想政治工作一系列方向性、根本性问题，是指导做好新时代高校思想政治工作的纲领性文献，是5年来高校思想政治工作发生格局性变化、取得历史性成就的根本指引。

做好高校思想政治工作的根本遵循

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表的重要讲话，为高校思想政治工作提供了根本遵循、指明了前进方向。

高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题，事关党和人民事业后继有人这个根本大计。习近平总书记强调：“要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程”。这对于加强党对高校的领导、办好中国特色社会主义大学和世界一流大学，对于加强党的建设和意识形态工作、推动党和国家事业发展，起到了巨大推动作用，具有重大而深远的意义。

习近平总书记指出：“我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切，对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。”高等教育要为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。要教育引导广大学生正确认识世界和中国发展大势，正确认识中国特色和国际比较，正确认识时代责任和历史使命，正确认识远大抱负和脚踏实地。

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上深刻阐明了高校思想政治工作的基本思路、关键环节和科学方法，在全国教育大会上对德智体美劳全面发展提出了明确要求，强调“思想政治工作是学校各项工作的生命线”。这些重要论述，深刻阐明了立德树人在思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节中的基础性地位和引领性作用，我们必须深入贯彻落实。

推动高校思想政治工作不断迈上新台阶

5年来，各地各高校推动高校思想政治工作在实践中加强、在创新中发展。

举旗帜，强化思想引领。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人这一主线。及时发布通知要求，推动各地各高校学习宣传贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察高校系列重要讲话、致信回信重要精神等，持续掀起学习实践热潮。发挥课堂主渠道作用，37家重点马院开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”必修课，各地各高校陆续开设选择性必修课。深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释。

建体系，做实制度支撑。把习近平总书记关于高校思想政治工作的重要论述贯穿高等教育各体系各环节各方面。教育部等八部门印发《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》，围绕理论武装等七方面明确任务要求，台账式推进落实。开展“三全育人”综合改革试点，形成一批可复制可推广的经验做法。在新修订的《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》中对思政工作专门强调部署。

解难题，力求精准施策。围绕破解思政工作堵点难点目标导向，持续提升思政工作的针对性实效性。先后印发《高等学校学生心理健康教育指导纲要》《关于加强学生心理健康管理工作的通知》，召开全国高校学生心理健康教育工作推进会。深化高校学生会（研究生会）、学生社团改革，把党对高校学生组织的具体领导落到实处。结合教育评价改革，将党建和思政工作作为“双一流”建设、学科专业等评估重要指标，作为各类巡视督查、干部考核重要内容。

转方式，突出改革创新。持续推动高校思政工作因事而化、因时而进、因势而新。创新实践育人模式，组织开展“小我融入大我，青春献给祖国”等活动，每年数百万师生在社会大课堂中受教育、长才干。用好用活新媒体新技术，增强易班网、中国大学生在线和全国高校思政网的引领性和辐射度，重点建设200个高校思政类公众号。深化学生社区综合管理模式改革，遴选31所高校开展“一站式”建设试点，带动全国高校党建和思政力量沉到一线、走近青年。

增实效，推进队伍建设。推进马克思主义理论学科人才一体化培养，实施思政课教师后备人才专项计划，推动思政课教师、辅导员队伍数量大幅提升、结构不断优化。发挥部省校三级培训体系作用。推动落实辅导员“双线”晋升，提升优化高端培训、访学研修、在职深造“三大专项”。选树宣传一批最美高校辅导员等先进人物。

高校思想政治工作要牢记“国之大者”

5年来的实践证明，高校思想政治工作必须牢记“国之大者”，紧盯目标导向、问题导向、需求导向、效果导向，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

始终把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为政治准绳。高校思政工作5年来的格局性变化，根本在于有以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，有习近平总书记关于高校思政工作的重要论述的科学指引。要把坚定捍卫“两个确立”内化于心、外化于行，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终按照习近平总书记指引的方向笃定前行。

始终把加强党的全面领导、坚持正确办学方向作为根本前提。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。要充分发挥高校党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，增强党组织政治功能和组织力，打通基层党建“最后一公里”，落实好立德树人根本任务。

始终把遵循基本规律、推进改革创新作为活力源泉。思想政治工作从根本上说是做人的工作，要不断提升认识、把握、运用规律的能力本领，把显性教育与隐性教育、解决思想问题与解决实际问题、广泛覆盖与分类指导相结合。要及时回应师生需求，丰富载体手段，使新时代高校思政工作始终保持生机活力。

始终把思政工作融入大体系、贯通全过程作为质量保证。思想政治工作必须与高校各项工作结合起来，必须融入高校教书育人全过程。要统筹办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面的力量和资源，推动思政工作与整个高等教育事业深度融合，凝心聚力开启高校思想政治工作新气象新局面。

努力开创高校思想政治工作新局面

今天，我们踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。教育系统要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，深化党史学习教育，学思践悟、勇毅前行，不断推进高校思想政治工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

深入推进党的创新理论入脑入心。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，持续推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。大力办好思政课这一关键课程，不断增强课堂教学亲和力与吸引力。全面推进课程思政建设，坚持知识传授与价值引领相统一，使各类课程与思想政治理论课同向同行。加快构建中国特色哲学社会科学，加强对党的创新理论学术性研究、学理性阐释。注重发挥互联网的重要作用，做好“互动”这篇大文章。

着力完善推动落实的机制办法。在育人资源供给上，更加注重全域开发和高效利用，切实善用“大思政课”。在育人途径拓展上，更加突出互动共享，打造高校与党政军企优质实践资源深度融通的双循环。在育人方式改革上，进一步推广“一站式”学生社区综合管理模式创新，积极推进大数据技术赋能精准思政工作。在育人效果评价上，进一步优化成效评价标准和评估方式，确保立德树人根本任务落地落实。

全面构建面向第二个百年奋斗目标的育人新格局。围绕抓好后继有人这个根本大计，全面实施时代新人培育工程，建立各类发挥重大牵引功能的平台基地，为高校培育时代新人提供优质资源供给和丰富实践载体，同时推动全社会把立德树人作为共同责任，构建面向第二个百年奋斗目标的落实立德树人根本任务新格局，切实为培养一批又一批堪当民族复兴大任的时代新人提供坚强保障。

（作者为教育部党组书记、部长）

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)