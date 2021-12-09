人民网北京12月9日电 2022年全国硕士研究生招生考试将于12月25日至27日举行。记者今天从教育部获悉，为方便考生尽早了解报考点考试、防疫相关信息和要求，提前做好相关准备，“研招网”将原定于12月18日开通的考生下载打印《准考证》服务提前至12月10日。下载打印方式不变，考生凭用户名和密码登录“研招网”下载。

当前，各省（区、市）教育考试管理部门正按照疫情防控常态化条件下国家教育考试组考防疫要求，有序开展研考各项准备工作。考生下载《准考证》前认真阅读报考点所在地省（区、市）考生防疫有关要求，并认真关注《准考证》上“省级招生考试机构说明”“报考点说明”“招生单位说明”等相关信息。

教育部提醒广大研考考生，要做好考前疫情防护，减少不必要的聚集和跨地区流动，避免影响个人正常考试。考生如因疫情防控滞留在中高风险地区，请第一时间主动与当前所在地和报考点所在地省级教育招生考试机构联系报告，以便教育考试部门及时做出妥善安排。

记者关注到，教育部此前也明确要求，各地要坚持“严格、精准”，将组考防疫列入当地疫情防控领导小组工作重点，严格落实疫情防控常态化条件下的防疫组考要求，完善工作方案和应急预案，确保广大考生及涉考工作人员的生命安全和身体健康。各地要及时发布考试信息及本地组考防疫相关要求，特别要提醒广大考生尽量减少考前14天不必要的聚集和跨地区流动。（李依环、实习生陈雪婷）

中国研究生招生信息网及31个省（区、市）教育招生考试机构网站及公众号等信息汇总

（截至2021年12月9日）

(责编：李依环、秦华)